МИД РФ прокомментировал фото американских военных на фоне Ивангорода

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала участие военнослужащих США в нескольких акциях в Восточной Европе. Ее заявление размещено на сайте Министерства иностранных дел России:

"Не могли не обратить внимание на то, что недавно прибывшие в Польшу и Прибалтику военнослужащие США уже успели отметиться участием в "исторических акциях" с отчетливой антироссийской направленностью. Речь, в частности, идет о мемориальном забеге в память о так называемых "проклятых солдатах" – членах польского антикоммунистического подполья, которые стреляли в спины воинам Красной армии, освобождавшим их страну от фашизма. Из той же серии – пеший "поход на Восток" – к Нарве, закончившийся демонстративным фотографированием эстонских и американских военных на фоне ивангородской крепости, находящейся на нашей стороне границы.

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