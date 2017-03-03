Еще
11:46 03.03.2017
Пришлите свою новость!
11:45
Российская компания построит космодром для Папуа-Новой Гвинеи
11:40
Сотрудники завода «Тойота» в Шушарах пострадали в массовом ДТП у проходной
11:35
Чиновники не пустили в Петербург щенка хаски
11:29
ВЦИОМ: Россияне против белорусских мидий и креветок
11:17
Продажи новых машин в Петербурге выросли на 0,1%
11:11
В правительстве передумали продавать аптечные спиртовые настойки по рецепту
11:05
Петербургский вуз лишили аккредитации
10:59
Рекордное число финок пойдет в этом году в армию
10:53
В Госдуме предложили регистрировать опасных собак
10:45
Оператор Пулково заявил об оживлении рынка: трафик вырос почти на треть
10:39
Лопнувшую теплосеть на Шелгунова починили
10:33
Переживший покушение подполковник УФСИН отвечает за строительство новых «Крестов»
10:27
"Квадрат": Васильевский остров не хочет уплотняться жильем и дорогами
10:21
СМИ: В России может появиться единый регулятор алкогольной и табачной продукции
10:09
На Народного Ополчения «Мерседес» уронил столб на «Пежо»
10:03
Найдено тело второго погибшего при обрушении тоннеля в Новой Москве
10:00
Поезда на оранжевой ветке идут с задержками из-за поломки состава
09:57
Разбойники с пистолетами и мачете напали на российских туристов в Мексике
09:49
Финский художник Леена Кисонен привезла в Петербург весну
09:41
Отопление вернулось в 82 дома в Купчино
09:33
Боксер Поветкин отстранен на неопределенный срок и оштрафован на $ 250 тыс.
09:25
На Сантьяго-де-Куба у мужчины изъяли сверток с наркотиками
09:17
МИД РФ прокомментировал фото американских военных на фоне Ивангорода
09:09
На стройке на Васильевском разбился рабочий
09:02
Киевское шоссе стоит в обоих направлениях из-за аварий
08:53
ЦБ отозвал лицензию у трех казанских банков, в том числе Татфондбанка
08:45
В Петербурге задержали предполагаемого педофила из метро
08:37
Новый глава МВД США прибыл на работу в ковбойском костюме верхом на лошади
08:29
В РФ могут ограничить ввоз белорусского сыра
08:21
В ВВС США заявили о четырех случаях опасного сближения самолетов НАТО и РФ
08:13
В Таиланде нашли живым пропавшего в море россиянина: он сутки держался за буй
08:05
Конгресс США предложил выделить $150 млн на военную помощь Украине
02:12
Бенефис Андрея Тропилло вернет атмосферу Ленинградского рок-клуба
01:55
В "Росфото" покажут фотолетопись советского джаза
01:48
Антоха МС станет еще роднее
01:31
«Крематорий» поздравит женщин заранее
01:13
Герман Садулаев представит роман о белоленточном движении
01:02
На Колтушском шоссе в подполковника УФСИН выпустили обойму из ПМ
00:55
Вячеслав Бутусов объявил о закрытии «Ю-Питера»
00:53
Священник Грозовский отбился от назойливого адвоката
00:38
Швеция возвращает воинскую повинность
00:25
Глава фискальной службы Украины задержан в Киеве по газовому делу
00:15
СМИ: Boeing готовится сократить более полутора тысяч рабочих
02/03
Новое дело полковника Захарченко касается его аппетита в роскошном ресторане
02/03
В Петербурге лишен статуса адвокат из дела убитой главы всеволожского Росреестра
02/03
В Госдепе отметили успехи России в борьбе с отмыванием денег
02/03
Трамп пообещал рост оборонных расходов и великую перестройку флота США
02/03
Биткоин стал торговаться дороже золота
02/03
В Совете ЕС дали согласие на либерализацию визового режима для Украины
02/03
Мировые цены на нефть снижаются
02/03
Смольный позволит «Норманну» выкупить 5,5 га в Приморском районе
02/03
Экс-главе Сергиева Посада заменили штраф на восемь лет в колонии
02/03
В доме кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона провели обыск
02/03
Смольный пересмотрит проект реновации квартала на Лиговском проспекте
02/03
ФАС попросили не подрывать институт государственно-частного партнерства
02/03
С обыска по арктическому делу от ФСБ сбежал фигурант, арестованный по обнальному делу
02/03
Тренировочную базу клуба «Шахтёр» в Донецке заблокировали вооруженные люди
02/03
Сотрудник консульства США из Всеволожска пропал в Дубае
02/03
В Петербурге запущено первое мобильное приложение «Хочу помочь»
02/03
США ликвидировали «второго человека» в «Аль-Каиде»
02/03
Решение по делу Еременко могут объявить уже 3 марта
02/03
Охранник консульства США в Петербурге не вернулся из Дубая
02/03
Роспотребнадзор: Воздух в Гатчине в норме
02/03
Мутко: РФС не должен рассматривать инцидент с Кокориным
02/03
Суд оправдал экс-президента Египта Хосни Мубарака
02/03
Как царь крестьян освободить пытался, а либералы были против
02/03
Смольный объявил конкурс на строительство развязки на Обводном канале за полтора миллиарда
02/03
Заместителем генпрокурора станет выходец из прокуратуры Петербурга
02/03
Корабли Балтфлота завершили артиллерийские стрельбы в море
02/03
Научную ценность наблюдений Пулковской обсерватории проверит комиссия РАН
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
03.03.2017 09:17
11 Комментариев

МИД РФ прокомментировал фото американских военных на фоне Ивангорода

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала участие военнослужащих США в нескольких акциях в Восточной Европе. Ее заявление размещено на сайте Министерства иностранных дел России:

"Не могли не обратить внимание на то, что недавно прибывшие в Польшу и Прибалтику военнослужащие США уже успели отметиться участием в "исторических акциях" с отчетливой антироссийской направленностью. Речь, в частности, идет о мемориальном забеге в память о так называемых "проклятых солдатах" – членах польского антикоммунистического подполья, которые стреляли в спины воинам Красной армии, освобождавшим их страну от фашизма. Из той же серии – пеший "поход на Восток" – к Нарве, закончившийся демонстративным фотографированием эстонских и американских военных на фоне ивангородской крепости, находящейся на нашей стороне границы.

Подробности – на сайте 47.news


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (11)
plussa
3 марта 2017 г. 11:46
Modest: Это Вы про крепость в Нарве?
kivrus
3 марта 2017 г. 11:41
dddmmm:
А теперь нет.
Ну разве что финансов маловато...А так, да ради бога, летите на Кубу и сколько угодно фотографируйтесь :))
0_1243aa_d6bb5dc1_XL
dddmmm
3 марта 2017 г. 11:25
kivrus: тому, что они фоткаются, потому что могут. Когда-то у нас тоже была возможность фоткаться почти у их границ, имею ввиду Кубу. А теперь нет.
Modest
3 марта 2017 г. 11:15
В крепости наверняка музей. Надо срочно раскручивать ситуацию или передавать крепость РПЦ. Туристы хлынут, деньги потекут.
kivrus
3 марта 2017 г. 11:03
Snaky:
Надо ассиметрично сфотографировать наших военных
на фоне той-же крепости!
Не получится!! Это ж надо через границу перебраться ;)
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
28.02.2017 18:13

Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B

В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55

Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах

С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40

МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей

МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
МИД РФ прокомментировал фото американских военных на фоне Ивангорода
Путин встретится с президентами Финляндии и Исландии в Архангельске
У Пескова нет информации о совместном отдыхе Шойгу и Путина в тайге
Песков: Путин и Порошенко говорили по телефону
ВЦИОМ: Россияне стали больше доверять президенту
Глава предвыборного штаба Франсуа Фийона подал в отставку
Главой «Ростелекома» назначен бывший вице-губернатор Петербурга Михаил Осеевский
ЗакС уполномочил депутатов утверждать программы комплексного развития города
Депутаты призвали не превращать Общественную палату в "палатку"
ЗакС окончательно переименовал Парнас в Сергиевское
Игрок, адвокат и каратист рвутся в омбудсмены
Зачем Полтавченко опять отправляют в отставку
Скажи, где твой Парнас, и я скажу, кто ты
Зачем в Кремле заговорили про Исаакий
Межфракционная измена
Почему губернаторы попали под «страшный суд»
Идите в город-сад
Как варяг Никитин варяга Митина сменил
КС провёл спецоперацию «Дадин»
Навальный-2018: осужденный, свободный, злой
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Киевское шоссе стоит в обоих направлениях из-за аварий

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

На Петроградской стороне «всплыли» старинные надгробия

Как царь крестьян освободить пытался, а либералы были против

Викторина: Джакомо Кваренги. Знаем ли мы его творчество?

В Петербурге начали мыть улицы

Под Гатчиной полыхает газопровод

Новости компаний
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
КЕЙ
16.02.2017 09:00
КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля
На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
«Петербургская Недвижимость»
14.02.2017 10:28
Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»
Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
«Дом у Елагина острова»
10.02.2017 13:59
Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift
«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48
ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию
Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.