На стройке на Васильевском разбился рабочий

Рабочего, пострадавшего на строительной площадке на Васильевском острове в Петербурге, в больницу привезли коллеги. Медики помочь не успели: мужчина умер сразу после госпитализации.

Как стало известно «Фонтанке», пострадавший с признаками падения с высоты поступил в Покровскую больницу Петербурга вечером 2 марта, около половины восьмого. У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, переломы рук и ног. Спасти его не удалось.

Подробнее о том, как рабочий получил свои травмы, полицейским рассказал 23-летний гражданин Узбекистана — один из тех, кто привез пострадавшего в приемный покой медучреждения. По его словам, коллега — строитель жилого комплекса на намывной территории Васильевского острова — сорвался с высоты пятого этажа.

Проводится проверка.