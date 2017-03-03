Киевское шоссе стоит в обоих направлениях из-за аварий

Движение по дороге Санкт-Петербург – Псков утром 3 марта сильно затруднено: в районе Большого Верево образовались пробки в обе стороны из-за двух ДТП.

По словам очевидцев, в одном случае столкнулись ВАЗ и микроавтобус. ВАЗ смят практически в лепешку. Через сто метров от места этого происшествия автомобилисты увидели грузовик, съехавший в кювет.

На дорогах скользко, предупреждают автолюбители. Кое-где ночью и утром был сильный туман.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».