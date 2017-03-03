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03.03.2017 08:53

ЦБ отозвал лицензию у трех казанских банков, в том числе Татфондбанка

У трех казанских банков отозвана лицензия. Татфондбанк, входивший в топ-50, остался без лицензии в связи с утратой капитала. Разрешений на осуществление банковской деятельности лишились также Интехбанк, занимавший 130-е место в банковской системе страны, и Анкорбанк сбережений.

Как сообщается 3 марта на сайте Центробанка, при неудовлетворительном качестве активов Татфондбанк неадекватно оценивал принятые риски. После надлежащей оценки кредитного риска и объективного отражения стоимости активов в отчетности финансовое учреждение полностью утратило капитал. Татфондбанк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов он на 1 февраля 2017 года занимал 42-е место в банковской системе России.

Что касается Интехбанка, то он размещал деньги в активы неудовлетворительного качества и также неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Досоздание необходимых резервов привело к полной утрате собственных средств. Интехбанк также является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, он на 1 февраля 2017 года по величине активов занимал 138-е место в банковской системе страны.

Низкокачественные активы казанского Анкорбанка сбережений и отсутствие адекватных принятым рискам резервов стало основанием для того, чтобы лишить организацию лицензии. Банк оказался неспособен генерировать необходимый денежный поток и не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Анкорбанк сбережений также является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 января 2017 года занимал 227-е место в банковской системе РФ.

 

 

Источник: НТВ


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