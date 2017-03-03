В Петербурге задержали предполагаемого педофила из метро

Жителя Петербурга задержали по подозрению в развращении школьника. Мужчина домогался мальчика в вагоне поезда на красной ветке метролитена.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию метрополитена утром 2 марта с заявлением о преступлении обратился отец 11-летнего мальчика. По его словам, в течение целого месяца, с 17 января по 17 февраля, к его сыну-пятикласснику в метро приставал неизвестный мужчина. Неизвестный домогался до ребенка по утрам (около половины девятого), пока поезд ехал от станции «Нарвская» до «Технологического института».

Полицейские нашли подозреваемого в день обращения отца потерпевшего. Известно, что это 39-летний нигде не работающий мужчина.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.