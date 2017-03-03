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03.03.2017 08:37

Новый глава МВД США прибыл на работу в ковбойском костюме верхом на лошади

Новый министр внутренних дел США Райан Зинке прибыл в первый день на работу в ковбойском костюме верхом на лошади. Соответствующие фотографии он опубликовал в Twitter.

«Для меня честь стоять рядом с храбрыми офицерами Службы национальных парков США. Эти профессионалы готовы отдать за нас свои жизни... Признателен теплому приему в МВД этим утром», — прокомментировал министр снимки.

Фотография Зинке в ковбойской шляпе и джинсах верхом на коне также была размещена на странице Бюро по вопросам охраны окружающей среды в Twitter.

Как отмечает The Hill, своим поступком Зинке попытался продемонстрировать приверженность защите природы, в частности, национальных парков.

Новый глава МВД США известен как любитель охоты, рыболовства и туризма. В ходе слушаний по его кандидатуре в сенате Зинки пообещал противодействовать попыткам вывода из федеральной собственности больших земельных угодий.

До назначения на пост министра внутренних дел Зинке был членом палаты представителей Конгресса от Монтаны. Ранее он представлял этот же штат в сенате, а до начала политической карьеры более 20 лет прослужил в морской пехоте, в том числе в спецподразделении «морские котики».

Министерство внутренних дел США, в отличие от аналогичных ведомств в других странах, отвечает не за правопорядок, а за управление природными ресурсами и землями, которые находятся в юрисдикции федерального правительства.

 

 

Источник: "Лента.ру"


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