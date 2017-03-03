В РФ могут ограничить ввоз белорусского сыра

Поставки сыра некоторых белорусских предприятий в Россию могут быть запрещены.

Об этом, как сообщает газета «Известия», сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Под риск запрета попала продукция ОАО «Ошмянский сыродельный завод» (филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат») и филиала по производству сыров ОАО «Рогачевский МКК». Россельхознадзор уже обнаружил несколько нарушений в их продукции. Так, в частности, в сырах производства этих предприятий нашли консервант натамицин (Е235). В сырах «Ошмянского сыродельного завода» он был обнаружен в концентрации, превышающей норму. В сырах «Лидского молочно-консервного комбината» уровень его содержания был в норме, но само его присутствие не указывалось на этикетке. В результате в отношении продукции этих предприятий ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля.

«Если в режиме усиленного контроля еще хоть раз будут обнаружены нарушения, мы будем поднимать вопрос о запрете поставок с этих предприятий. Либо просить белорусскую сторону ввести самоограничение», — сообщила Мелано.

Ранее, 14 февраля, Россельхознадзор ввел ограничения и дополнительные требования к поставкам продукции четырех белорусских мясоперерабатывающих заводов. В их продукции были обнаружены патогенные бактерии.