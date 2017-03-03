Конгресс США предложил выделить $150 млн на военную помощь Украине

Комитет палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям предложил предусмотреть в оборонном бюджете на 2017 финансовый год 150 миллионов долларов на военную помощь Украине, запретив поставки Киеву переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Соответствующий документ опубликован на сайте комитета.

Законопроект, подготовленный конгрессменами, позволяет Пентагону до 30 сентября израсходовать данные средства «на обучение, снаряжение, оружие оборонительного характера, материально-техническое обеспечение, а также разведку». При этом сумма помощи, заложенная в документе, в два раза ниже той, что закладывалась для Украины в 2016 году.

Законопроект для его вступления в силу должен быть рассмотрен палатой представителей конгресса США и утвержден президентом.

25 февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киеву нужно оборонительное летальное оружие. 2 февраля сенатор-республиканец Джон Маккейн направил письмо Трампу с призывом «предоставить оборонительную летальную военную помощь Украине для защиты ее территории».

В сентябре 2016 года палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон, включающий летальное вооружение в перечень военной помощи Украине. В декабре его утвердил уходящий президент Барак Обама.