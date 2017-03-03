Еще
01:48 03.03.2017
Пришлите свою новость!
01:48
Антоха МС станет еще роднее
01:31
«Крематорий» поздравит женщин заранее
01:13
Герман Садулаев представит роман о белоленточном движении
01:02
На Колтушском шоссе в подполковника УФСИН выпустили обойму из пистолета «Макарова»
00:55
Вячеслав Бутусов объявил о закрытии «Ю-Питера»
00:53
Священник Грозовский отбился от назойливого адвоката
00:38
Швеция возвращает воинскую повинность
00:25
Глава фискальной службы Украины задержан в Киеве по газовому делу
00:15
СМИ: Boeing готовится сократить более полутора тысяч рабочих
02/03
Новое дело полковника Захарченко касается его аппетита в роскошном ресторане
02/03
В Петербурге лишен статуса адвокат из дела убитой главы всеволожского Росреестра
02/03
В Госдепе отметили успехи России в борьбе с отмыванием денег
02/03
Трамп пообещал рост оборонных расходов и великую перестройку флота США
02/03
Биткоин стал торговаться дороже золота
02/03
В Совете ЕС дали согласие на либерализацию визового режима для Украины
02/03
Мировые цены на нефть снижаются
02/03
Смольный позволит «Норманну» выкупить 5,5 га в Приморском районе
02/03
Экс-главе Сергиева Посада заменили штраф на восемь лет в колонии
02/03
В доме кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона провели обыск
02/03
Смольный пересмотрит проект реновации квартала на Лиговском проспекте
02/03
ФАС попросили не подрывать институт государственно-частного партнерства
02/03
С обыска по арктическому делу от ФСБ сбежал фигурант, арестованный по обнальному делу
02/03
Тренировочную базу клуба «Шахтёр» в Донецке заблокировали вооруженные люди
02/03
Сотрудник консульства США из Всеволожска пропал в Дубае
02/03
В Петербурге запущено первое мобильное приложение «Хочу помочь»
02/03
США ликвидировали «второго человека» в «Аль-Каиде»
02/03
Решение по делу Еременко могут объявить уже 3 марта
02/03
Охранник консульства США в Петербурге не вернулся из Дубая
02/03
Роспотребнадзор: Воздух в Гатчине в норме
02/03
Мутко: РФС не должен рассматривать инцидент с Кокориным
02/03
Суд оправдал экс-президента Египта Хосни Мубарака
02/03
Как царь крестьян освободить пытался, а либералы были против
02/03
Смольный объявил конкурс на строительство развязки на Обводном канале за полтора миллиарда
02/03
Заместителем генпрокурора станет выходец из прокуратуры Петербурга
02/03
Корабли Балтфлота завершили артиллерийские стрельбы в море
02/03
Научную ценность наблюдений Пулковской обсерватории проверит комиссия РАН
02/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 2 марта
02/03
Верховный суд отказал ПАРНАСу в отмене итогов думских выборов
02/03
"Квадрат.ру": Две трети россиян мечтают о новом жилье
02/03
Туристические визы в Таиланд для россиян снова стали платными
02/03
Пойман настойчивый африканец, пытавшийся проникнуть в Финляндию
02/03
В воздухе Гатчины обнаружили превышение диоксида серы и азота
02/03
Китай запретил турагентствам продажи путевок в Южную Корею
02/03
Песков: Шойгу доложил Путину о взятии Пальмиры
02/03
Путин встретится с президентами Финляндии и Исландии в Архангельске
02/03
Миротворческий вертолет напугал водителей под Выборгом
02/03
Гражданин России с самодельным взрывным устройством задержан в египетском аэропорту
02/03
В Купчино 82 здания ждут тепла
02/03
Сирийская армия заняла историческую часть Пальмиры
02/03
Тимакова: "Расследование" Навального о Медведеве - пропаганда
02/03
"Квадрат.ру": Заброшенное здание ПТУ на Челябинской улице продадут
02/03
В Ленобласти против геев дружат районами
02/03
У Пескова нет информации о совместном отдыхе Шойгу и Путина в тайге
02/03
Изучавший материалы диссертации Мединского диссовет закрыли
02/03
Арестованному в Петербурге за создание «группы смерти» Лису летит новое обвинение из Астрахани
02/03
Роскачество выяснило, в каком шоколаде есть заменители масла какао
02/03
У Венесуэлы осталось только 10 миллиардов долларов
02/03
В Петербурге разбойника посадили за расплату фальшивками
02/03
Песков: Путин и Порошенко говорили по телефону
02/03
Застройщик возьмет на хранение надгробия, найденные на Петроградской стороне
02/03
Финляндия и Эстония подписали с Южной Кореей договор о покупке гаубиц
02/03
Чистая прибыль «Ленэнерго» в 2016 году превысила 7,5 млрд рублей
02/03
Лауреата World Press Photo обвинили в постановочной съемке и использовании Photoshop
02/03
На В.О. машина сбила рекламный щит ларьком
02/03
На «Красный Бор» нужно больше денег
02/03
Роспотребнадзор пригрозил заблокировать интернет-торговцев «санкционкой»
02/03
Зарплату задерживают почти в двух десятках учреждений, подведомственных Минкульту
02/03
Ученые рассказали, как правильно употреблять молоко и сыр для сохранения костей
02/03
Эрдоган заявил о продлении режима ЧП в Турции
02/03
Войска в Крыму подняты по тревоге
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
03.03.2017 00:53

Священник Грозовский отбился от назойливого адвоката

Священник Глеб Грозовский с большим трудом избавился от адвоката, в услугах которого не нуждался, но тот стоически продолжал его защищать.

Как стало известно «Фонтанке» 3 марта, в адвокатскую палату Петербурга от стороны Грозовского поступила жалоба на Олега Дробышева – адвоката, бесплатно назначенного священнику государством (по статье 51 УПК) после этапирования из Израиля. У обвиняемого сложилось впечатление, что Олег Петрович «подыгрывает» следствию и всячески не желает выходить из дела.

При Дробышеве следователь ГСУ СК Александр Гаврилов осенью 2016 года выносил постановление о привлечении Грозовского в качестве обвиняемого по делу о педофилии. Священник утверждает, что при следственном действии не присутствовал, однако в документы вписано «От подписи отказался, вину не признаю». По мнению Грозовского, такое не могло произойти без участия, который заменял отведенного следствием адвоката по соглашению Михаила Уткина.

Адвокатская палата рассмотрела жалобу 28 февраля. От защиты священника Олег Петрович, естественно, отстранен. Кроме того, ему нельзя теперь работать адвокатом по назначению, то есть представлять интересы по 51-й статье УПК. Он также предупрежден, что его статус может быть прекращен.

Дробышев работает с 2002 года. Недавно защищал в Горсуде убийцу директора петербургского завода Coca-Cola Дмитрия Сошнева. Вячеслав Финогенов получил 22 года колонии.

Расследование дела Глеба Грозовского завершено. Знакомиться с материалами дела он не хочет, но следствие не торопится передавать материалы в суд. Последний раз ему продлили арест до 21 мая. По некоторым данным, в петербургском СК не успели сшить дело в тома и написать обвинительное заключение в окончательной редакции и сейчас тянут время.

Справка:

Дело против Глеба Грозовского было возбуждено в 2013 году. В это же время он отправился в командировку в Израиль. В связи с этим обвинение в педофилии ему предъявили заочно. В сентябре 2016 года священника экстрадировали в Петербург.

По версии следствия, Грозовский совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трёх несовершеннолетних девочек. Один эпизод якобы произошёл в 2011 году в православном лагере Ленобласти, ещё один – летом 2013 года на греческом острове Кос.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
02.03.2017 08:33

КЕЙ назвал причины популярности технологии VR

Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30

ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ

Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50

Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась

Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Священник Грозовский отбился от назойливого адвоката
Швеция возвращает воинскую повинность
Новое дело полковника Захарченко касается его аппетита в роскошном ресторане
В Петербурге лишен статуса адвокат из дела убитой главы всеволожского Росреестра
В Госдепе отметили успехи России в борьбе с отмыванием денег
Трамп пообещал рост оборонных расходов и великую перестройку флота США
В Совете ЕС дали согласие на либерализацию визового режима для Украины
В доме кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона провели обыск
Тренировочную базу клуба «Шахтёр» в Донецке заблокировали вооруженные люди
Бьют - значит, лечат
Бьют - значит, лечат
Донбасс неприкаянный
Анафема за алименты
Кино в Интернете – только с разрешения Мединского
Гендиректор Публички: «В Интернете все есть – зачем нужны библиотеки?»
Как российские суды заблудились на донбасском фронте
Беглый владелец «Интарсии»: Якунин обещал меня уничтожить
За что убили командира «Авроры»
Взятка обошла Михальченко
Андрей Заблудовский: Новый стадион - инопланетная субстанция
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Петроградской стороне «всплыли» старинные надгробия

Как царь крестьян освободить пытался, а либералы были против

Викторина: Джакомо Кваренги. Знаем ли мы его творчество?

В Петербурге начали мыть улицы

Под Гатчиной полыхает газопровод

Каждый десятый наградной ствол в РФ - за заслуги перед чужой родиной

Новости компаний
КЕЙ
02.03.2017 08:33
КЕЙ назвал причины популярности технологии VR
Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30
ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ
Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«Победа»
09.02.2017 18:00
«Победа» позволит оплатить свои капризы
Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.