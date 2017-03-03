Священник Грозовский отбился от назойливого адвоката

Священник Глеб Грозовский с большим трудом избавился от адвоката, в услугах которого не нуждался, но тот стоически продолжал его защищать.

Как стало известно «Фонтанке» 3 марта, в адвокатскую палату Петербурга от стороны Грозовского поступила жалоба на Олега Дробышева – адвоката, бесплатно назначенного священнику государством (по статье 51 УПК) после этапирования из Израиля. У обвиняемого сложилось впечатление, что Олег Петрович «подыгрывает» следствию и всячески не желает выходить из дела.

При Дробышеве следователь ГСУ СК Александр Гаврилов осенью 2016 года выносил постановление о привлечении Грозовского в качестве обвиняемого по делу о педофилии. Священник утверждает, что при следственном действии не присутствовал, однако в документы вписано «От подписи отказался, вину не признаю». По мнению Грозовского, такое не могло произойти без участия, который заменял отведенного следствием адвоката по соглашению Михаила Уткина.

Адвокатская палата рассмотрела жалобу 28 февраля. От защиты священника Олег Петрович, естественно, отстранен. Кроме того, ему нельзя теперь работать адвокатом по назначению, то есть представлять интересы по 51-й статье УПК. Он также предупрежден, что его статус может быть прекращен.

Дробышев работает с 2002 года. Недавно защищал в Горсуде убийцу директора петербургского завода Coca-Cola Дмитрия Сошнева. Вячеслав Финогенов получил 22 года колонии.

Расследование дела Глеба Грозовского завершено. Знакомиться с материалами дела он не хочет, но следствие не торопится передавать материалы в суд. Последний раз ему продлили арест до 21 мая. По некоторым данным, в петербургском СК не успели сшить дело в тома и написать обвинительное заключение в окончательной редакции и сейчас тянут время.