Швеция возвращает воинскую повинность

Правительство Швеции решило вернуть всеобщую воинскую повинность, отмененную в 2010 году, объяснив свой шаг ухудшением ситуации в сфере безопасности в регионе. Об этом сообщила в четверг, 2 марта, пресс-служба шведского кабмина.

Призыв в армию возобновится в 2018 году и будет касаться как юношей, так и девушек. Первые повестки начнут рассылать в июле 2017 года. Планируется, что базовую воинскую подготовку в год будет проходить не меньше 4 тысяч человек.

С помощью призыва власти Швеции планируют решить проблему нехватки личного состава в армии. Как отметили в шведском правительстве, в 2016 году вооруженные силы нуждались в 1 тысяче военнослужащих, а также в 7 тысячах резервистов.

При этом подчеркивается, что основной набор на военную службу по-прежнему будет вестись на добровольной основе.