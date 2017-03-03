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03.03.2017 00:25

Глава фискальной службы Украины задержан в Киеве по газовому делу

Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров задержан в Киеве сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом 3 марта сообщает «Украинская правда» со ссылкой на ведомство.

«Насиров задержан в Феофании во время проведения обыска в рамках расследования газового дела», — сказал представитель НАБУ.

Главу фискальной службы, как сообщается, задержан в рамках газового дела депутата Рады Александра Онищенко. Сам депутат подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Сумма ущерба оценивается в 3 млрд гривен ($120 млн).

Источник: Газета.ру


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