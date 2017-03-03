СМИ: Boeing готовится сократить более полутора тысяч рабочих

Производитель самолетов Boeing Co. планирует сократить 1,8 тыс. рабочих мест в 2017 году в Сиэтле. Об этом 2 марта сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Компания планирует провести сокращение 1,5 тыс. сотрудников, еще 305 человек покинуть компанию добровольно.

Сокращение сотрудников в Boeing проводится в связи с оптимизацией штата на фоне принятой ранее стратегии по снижению расходов компании.

Ранее Boeing уже проводила сокращение сотрудников. В 2017 году компания планирует провести сокращение объемов рабочей силы аналогичное 2016 году.