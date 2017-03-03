Новое дело полковника Захарченко касается его аппетита в роскошном ресторане
Глава следственной группы по делу полковника Дмитрия Захарченко 2 марта заявил журналистам в Басманном суде, на продлении сроков содержания под стражей обвиняемого, о втором уголовном деле. Об этом сообщили российские СМИ. Подробности следователь не разъяснил, в связи с тем, что дело засекречено, но объяснил, что оно касается нового эпизода по взятке и злоупотреблению должностными полномочиями. «Фонтанка» узнала о его сути. Сразу вам скажем, – она вкусная и ценою в три миллиона рублей.
По информации «Фонтанки», оперативно-следс
По данным «Фонтанки», когда сотрудники ФСБ провели предварительные беседы с администраторами этой точки общепита высшего столичного разряда, то работники ресторана вынуждены были рассказать, что понимали, кто к ним постоянно приходил на ужины. Также они рассказали, как с первого посещения Захарченко достаточно прямо намекнул на свой статус, полномочия и возможности, которые могут закончиться рисками для их бизнеса. Любопытно, что заведение сразу пошло на уступки и дало ему скидки на 20 процентов, но вскоре его это не устроило. Более того, – он почувствовал своего рода унижение быть в ряду обычных вип-посетителей.
Как стало известно «Фонтанке», уже в 2017 году сотрудники заведения дали показания, что были вынуждены оформить на него дисконтную карту с 50 процентной скидкой. Логика подсказывает «Фонтанке», что на этом исследование поведения и аппетита Захарченко не прекратилось.
По нашей информации, что-то подсказало чекистам, что надо взять историю оплаты по этой карте за все ее существование. В результате, получилось, что ответственный сотрудник центрального аппарата Управления по экономической безопасностью и противодействию коррупции МВД сэкономил около трех миллионов рублей.
К сожалению «Фонтанка» не имеет возможность предоставить читателям меню полковника, но все же сумела выяснить, что этот ресторан является чуть ли одним из первых в России по кухне, связанной с морепродуктами.
Может быть, кому-нибудь в столице это покажется и мелко, но с точки зрения статей уголовного кодекса по взятке и злоупотреблению должностными полномочиями, – этого более чем достаточно.
В заключении вспомним, что начальник управления «Т» антикоррупционно
Понятно, что он надолго останется самым богатым полицейским в мире. Теперь же ему смело можно давать ник – самого гастрономическог