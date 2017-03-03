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02.03.2017 23:59
5 Комментариев

Новое дело полковника Захарченко касается его аппетита в роскошном ресторане

Глава следственной группы по делу полковника Дмитрия Захарченко 2 марта заявил журналистам в Басманном суде, на продлении сроков содержания под стражей обвиняемого, о втором уголовном деле. Об этом сообщили российские СМИ. Подробности следователь не разъяснил, в связи с тем, что дело засекречено, но объяснил, что оно касается нового эпизода по взятке и злоупотреблению должностными полномочиями. «Фонтанка» узнала о его сути. Сразу вам скажем, – она вкусная и ценою в три миллиона рублей.

По информации «Фонтанки», оперативно-следственная группа, состоящая из сотрудников центрального аппарата Следственного комитета России и оперативников центрального аппарата ФСБ, продолжая искать новые эпизоды на уже арестованного Захарченко, выяснила, что он имел необычайные скидки в одном из самых дорогих ресторанов Москвы. Что и заинтересовало контрразведчиков. Аккуратно проверив это роскошное заведение, они нашли следы его карты постоянного клиента, по которой Захарченко имел возможность оплачивать 50 процентов счета.

По данным «Фонтанки», когда сотрудники ФСБ провели предварительные беседы с администраторами этой точки общепита высшего столичного разряда, то работники ресторана вынуждены были рассказать, что понимали, кто к ним постоянно приходил на ужины. Также они рассказали, как с первого посещения Захарченко достаточно прямо намекнул на свой статус, полномочия и возможности, которые могут закончиться рисками для их бизнеса. Любопытно, что заведение сразу пошло на уступки и дало ему скидки на 20 процентов, но вскоре его это не устроило. Более того, – он почувствовал своего рода унижение быть в ряду обычных вип-посетителей.

Как стало известно «Фонтанке», уже в 2017 году сотрудники заведения дали показания, что были вынуждены оформить на него дисконтную карту с 50 процентной скидкой. Логика подсказывает «Фонтанке», что на этом исследование поведения и аппетита Захарченко не прекратилось.

По нашей информации, что-то подсказало чекистам, что надо взять историю оплаты по этой карте за все ее существование. В результате, получилось, что ответственный сотрудник центрального аппарата Управления по экономической безопасностью и противодействию коррупции МВД сэкономил около трех миллионов рублей.

К сожалению «Фонтанка» не имеет возможность предоставить читателям меню полковника, но все же сумела выяснить, что этот ресторан является чуть ли одним из первых в России по кухне, связанной с морепродуктами.

Может быть, кому-нибудь в столице это покажется и мелко, но с точки зрения статей уголовного кодекса по взятке и злоупотреблению должностными полномочиями, – этого более чем достаточно.

В заключении вспомним, что начальник управления «Т» антикоррупционного главка МВД РФ, полковник Захарченко был арестован 10 сентября 2016 года. Тогда же ему предъявили обвинение в получении взятки и злоупотреблению. А вот на обыске в квартире его сестры было обнаружено 120 миллионов евро и 2 миллиона долларов.

Понятно, что он надолго останется самым богатым полицейским в мире. Теперь же ему смело можно давать ник – самого гастрономического.


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комментарии пользователей (5)
voldvl
3 марта 2017 г. 01:37
Может я что и пропустил в этой истории, объявился ли хозяин грузовика денег или нас будут информировать о дальнейших "эпохальных" разоблачениях ввиде скидок этого чела в парикмахерских и прочих банно-прачечных комбинатах
dddmmm
3 марта 2017 г. 01:09
Brevnault: 8 миллиардов? Пффф, да это ж всё кэшбеки... П.С. А в 5-очке вроде давно нет дисконтных карт, так что это была карта Копеечки.
Smotritel
3 марта 2017 г. 00:23
Brevnault: в универмаге Народный
Brevnault
3 марта 2017 г. 00:14
Говорят, что у него еще и в KFC скидки были, и в "пятерочке" карта постоянного покупателя. Копайте, парни!
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