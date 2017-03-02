В Петербурге лишен статуса адвокат из дела убитой главы всеволожского Росреестра

Петербургский адвокат Игорь Могутов лишен статуса по настоянию Следственного комитета, «раскопавшего» сомнительную историю 13-летней давности.

Как сообщил в четверг, 2 марта, СК Петербурга, под доследственную проверку о подделке документов попал один из адвокатов, заподозренный в предоставлении в вуз поддельной академической справки с перечнем дисциплин, пройденных в другом учебном заведении города.

«Справка являлась необходимым условием для продолжения обучения по программам последующего уровня образования», – уточнило следствие.

Адвоката хотели привлечь по статье 327 УК «Подделка документов», но срок давности истек. Справка была предоставлена еще в 2003 году.

СК направил представление в Министерство юстиции, и по результатам служебного расследования статус адвоката был прекращен.

По данным «Фонтанки», объектом интереса следствия стал Игорь Могутов. На сайте адвокатской палаты Петербурга он указан в списке лиц, статус адвоката которых прекращен за совершение дисциплинарного проступка:

«В связи с наличием в действиях адвоката нарушения требования пункта 2 части 10 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре».

Десятая статья «Допуск к квалификационному экзамену» регламентирует подачу в квалификационную комиссию палаты документов, в том числе подтверждающих наличие высшего образования.

«Предоставление недостоверных сведений может служить основанием для отказа в допуске претендента к квалификационному экзамену», – говорится в статье.

Статус адвоката был присвоен Могутову в 2011 году. Минюст отмотал время назад и, образно говоря, задним числом не допустил петербуржца к квалификационному экзамену.

За пять лет Могутов поучаствовал в нескольких громких делах, в том числе он представлял интересы одного из предполагаемых организаторов убийства главы всеволожского Росреестра Натальи Захаровой (дело передано в суд в декабре 2016 года). По злой иронии, мотивом преступления названа месть ее бывшей подчиненной, уволенной за предоставление в кадры поддельного диплома об образовании.

Адвокатский кабинет Могутова назывался предельно прозрачно – "Фемида". Та же стилистика была свойственна и прежним детищам. Если детективное агентство, то "Сыск", если охранное предприятие, то "Щит".

Дозвониться до Игоря Могутова не удалось.