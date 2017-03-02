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02.03.2017 23:44

В Госдепе отметили успехи России в борьбе с отмыванием денег

Госдеп США отметил успехи России в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступных путем. Об этом говорится в докладе Госдепа, посвященном отмыванию денег и финансовым преступлениям, который был опубликован 2 марта.

В докладе говорится, что по оценкам ЦБ, в 2016 году потери России в результате «фиктивных сделок» составили 1,49 млрд в 2015 году и 300 млн в первой половине 2016 года.

Однако в докладе отмечается, что «коррупция остается проблемой на всех правительственных уровнях».

В частности, по мнению Госдепа, одной из важнейших проблем являются киберпреступления, которые представляют угрозу для финансового сектора.

 

Источник: RNS


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