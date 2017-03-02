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02.03.2017 23:23

Трамп пообещал рост оборонных расходов и великую перестройку флота США

Президент США Дональд Трамп 2 марта вновь пообещал рост расходов на оборону, чтобы дать возможность американским вооруженным силам "выигрывать войны".

"Мы дадим вам все инструменты, чтобы предотвратить войну и, если необходимо, вести войну и делать только одно — знаете, что? Побеждать", — приводит слова Трампа РИА Новости. В тот момент президент США выступал перед моряками на борту авианосца "Джеральд Форд" в Ньюпорт-Нью, штат Виргиния.

"Я попросил конгресс избавиться от секвестра на оборонные расходы и поддержать мой запрос на великую перестройку флота США. После многих лет бесконечных сокращений бюджета, которые повредили нашей обороне, я призываю к одному из самых больших повышений оборонных расходов в истории. Избавившись от секвестра и неопределенности, которую он создает, мы облегчим для флота планирование, позволим контролировать цены и добиваться наилучших сделок для налогоплательщиков — это, конечно, очень важно", — сказал Трамп. По его словам, он добьется выгодных сделок от поставщиков оружия. "Те же корабли за меньшие деньги, те же самолеты за меньшие деньги", — пояснил Трамп.

Ранее президент США призвал к отмене секвестра оборонного бюджета, который был частью бюджетного компромисса обеих партий конгресса в предыдущие годы. Трамп планирует повысить оборонный бюджет 2018 финансового года на 54 миллиарда долларов, до 603 миллиарда долларов. США тратят на оборону больше, чем ряд крупнейших стран мира вместе взятых.

 


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