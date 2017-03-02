В Совете ЕС дали согласие на либерализацию визового режима для Украины

Послы Евросоюза от лица Совета ЕС подтвердили достижение неформального соглашения о либерализации визового режима для Украины. Об этом 2 марта говорится в сообщении совета.

После одобрения соглашения послами оно будет передано для голосования в первом чтении в Европейский парламент.

Данное соглашение предоставляет гражданам Украины возможность безвизовых поездок в страны ЕС на период не более 90 дней в течение 180-дневного периода.