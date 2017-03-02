Смольный позволит «Норманну» выкупить 5,5 га в Приморском районе

Компания «Норманн-Север» получит право выкупить участок площадью 5,5 га в Приморском районе Петербурга. Мировое соглашение с застройщиком 2 марта подписал комитет имущественных отношений Смольного, где уже начали готовить документы.

Как сообщает компания «Норманн», участок находится в квартале, ограниченном улицами Афанасьевской, Садочной, 2-й Семеновской и Озерковским проспектом.

«Мы удовлетворены завершением процесса соглашением сторон. В наших ближайших планах – выход на строительную площадку», – сказала Надежда Сеппенен, заместитель гендиректора «Норманн».

Компания арендовала участок в 2007-м году по итогам торгов. На нем планировали возвести малоэтажные таунхаусы площадью 46 тысяч кв. м. По договору, компания должна была возвести и передать городу инженерные сети в квартале до ноября 2010-го года, но не сделала этого. На этом основании КИО отказал в выкупе участков. Однако в суде застройщик доказал, что «Ленэнерго», «Водоканал» и «ПетербургГаз» от принятия на баланс новых сетей отказались сами.