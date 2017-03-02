Экс-главе Сергиева Посада заменили штраф на восемь лет в колонии

Костромской областной суд ужесточил наказание бывшему главе подмосковного Сергиева Посада Виктору Букину, заменив ему штраф в четыре миллиона рублей на восемь лет в колонии строгого режима. Об этом в четверг, 2 марта, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Решение было принято по протесту прокурора, посчитавшего приговор суда слишком мягким.

В декабре прошлого года суд первой инстанции признал Букина виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Его приговорили к штрафу в размере четырех миллионов рублей и лишили права занимать должности на муниципальной и государственной службе сроком 10 лет.

По версии следствия, Букин вымогал взятку у руководства костромской коммерческой организации, которой администрация городского поселения по решению суда должна была выплатить задолженность на сумму более 47,8 миллиона рублей. За то чтобы исполнить это решение и вернуть деньги, чиновник потребовал выплатить ему 50 процентов от суммы долга, передав их через начальника юридического отдела администрации.

При получении части денежных средств в размере шести миллионов рублей был задержан посредник — начальник юротдела администрации Сергиева Посада Сергей Климов. Он был приговорен к штрафу в два миллиона рублей.

Букин скрылся от следствия. Его задержали в Сербии и экстрадировали в Россию.