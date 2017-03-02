В доме кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона провели обыск
Сегодня утром в доме кандидата в президенты Франции на выборах 2017 года Франсуа Фийона прошел обыск. Об этом 2 марта пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на источники.
Обыск прошел в доме политика в Париже в связи с расследованием дела о фиктивном трудоустройстве жены Фийона Пенелопы.
Фийона подозревают в «хищении государственных средств», «взяточничестве», а также в «неправомерном использовании общественной собственности».
1 марта газета Le Figaro сообщила, что 15 марта Франсуа Фийон был вызван на допрос в связи с расследованием.
25 февраля французская газета Le Parisien сообщила, что Национальная финансовая прокуратура (PNF) Франции начала расследование в отношении кандидата в президенты от Республиканской партии Франсуа Фийона по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги и детей.
Адвокаты Франсуа Фийона позднее заявили, что невиновность Фийона и его супруги будет доказана, сообщало агентство Reuters. В конце января Франсуа Фийон и члены его семьи были допрошены прокуратурой после публикации в Le Canard Enchaine информации о том, что супруга Фийона на протяжении восьми лет числилась парламентским помощником кандидата в президенты и его коллеги и, фактически там не работая, получила более €800 тыс. Кроме того, консультантами в парламенте числились двое его детей, не получившие высшего образование.