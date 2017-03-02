В доме кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона провели обыск

Сегодня утром в доме кандидата в президенты Франции на выборах 2017 года Франсуа Фийона прошел обыск. Об этом 2 марта пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на источники.

Обыск прошел в доме политика в Париже в связи с расследованием дела о фиктивном трудоустройстве жены Фийона Пенелопы.

Фийона подозревают в «хищении государственных средств», «взяточничестве», а также в «неправомерном использовании общественной собственности».

1 марта газета Le Figaro сообщила, что 15 марта Франсуа Фийон был вызван на допрос в связи с расследованием.