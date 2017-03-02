Смольный пересмотрит проект реновации квартала на Лиговском проспекте

Вице-губернатор Игорь Албин поручил проанализировать проект реновации квартала во Фрунзенском районе Петербурга. Необходимо выяснить, хватает ли социальной инфраструктуры, парковок и зелени в квартале между Лиговском проспектом, Прилукской и Расстанной улицами в Петербурге. Кроме того, застройщику «СПб Реновация» предложили согласовать со Смольным фасады уже строящихся домов.

Как сообщает пресс-служба аппарата Игоря Албина 2 марта, профильные комитеты проверят, соответствует ли новая застройка в квартале новым нормативам градостроительного проектирования. На Лиговском проспекте должно появиться 10 домов, а число жителей вырастет на 550 человек.

Четыре дома на 120 квартир уже строятся, их сдадут в 2018-м году. «Компании «СПб Реновация» предложено пройти согласование архитектурно-градостроительного облика возводимых домов, – сообщает пресс-служба. – Госстройнадзору – усилить контроль за ведением работ с учетом жалоб граждан на шумовое воздействие в ночное время».

В 2016-м году жители квартала оспорили в суде его проект планировки. Они недовольны вырубкой внутриквартальных скверов и считают реновацию уплотнительной застройкой. Под снос должны пойти всего 5 домов высотой до 3 этажей, а новая застройка будет 6-10-этажной. Кроме того, в новых домах появится только один детский сад на 55 дошкольников. Хотя в этом районе есть дефицит в 100 мест в садиках и 220 мест – в школах. Запроектированных паркингов в новых домах также недостаточно для новоселов.