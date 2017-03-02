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02.03.2017 21:54

ФАС попросили не подрывать институт государственно-частного партнерства

Замминистра экономического развития Станислав Воскресенский заявил о недопустимости подрыва института государственно-частного партнерства (ГЧП), который является эффективно работающим институтом. Об этом 1 марта сообщает ТАСС.

Уточняется, что таким образом Воскресенский прокомментировал претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к ряду крупных концессионных соглашений, которые, по мнению участников рынка, представляют угрозу для всего механизма ГЧП и проектов на общую сумму 700 млрд руб.

«В России сформирован рынок проектов ГЧП, в первую очередь концессионных. Реализуется свыше тысячи проектов. Общий объем заявленных частных инвестиций в эти проекты превышает 700 млрд руб. Концессии и ГЧП — работающие инструменты привлечения частных инвестиций в инфраструктуру», — сказал заместитель министра.

Воскресенский подчеркнул, что правомерность действий ФАС в отношении аннулирования отдельных конкурсов находится в компетенции суда.

Концессия является видом государственно-частного партнерства, при котором частный инвестор за свой счет модернизирует объекты инфраструктуры, а взамен получает право их эксплуатации и получения части прибыли.

Ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы Рачик Петросян заявил, что тендер на строительство дороги Стерлитамак — Магнитогорск в Башкирии фактически является закупкой государственных работ в обход процедуры госзаказа.

 

Источник: Газета.ру


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