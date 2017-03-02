ФАС попросили не подрывать институт государственно-частного партнерства

Замминистра экономического развития Станислав Воскресенский заявил о недопустимости подрыва института государственно-частного партнерства (ГЧП), который является эффективно работающим институтом. Об этом 1 марта сообщает ТАСС.

Уточняется, что таким образом Воскресенский прокомментировал претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к ряду крупных концессионных соглашений, которые, по мнению участников рынка, представляют угрозу для всего механизма ГЧП и проектов на общую сумму 700 млрд руб.

«В России сформирован рынок проектов ГЧП, в первую очередь концессионных. Реализуется свыше тысячи проектов. Общий объем заявленных частных инвестиций в эти проекты превышает 700 млрд руб. Концессии и ГЧП — работающие инструменты привлечения частных инвестиций в инфраструктуру», — сказал заместитель министра.