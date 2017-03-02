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02.03.2017 21:32
1 Комментариев

С обыска по арктическому делу от ФСБ сбежал фигурант, арестованный по обнальному делу

Следствие ФСБ провело очередные обыски по так называемому «арктическому» делу в Петербурге 2 марта. Теперь мероприятия коснулись арестованного год назад по подозрению в организации незаконной банковской деятельности Марселя Магдеева, но он скрылся через запасной ход. «Фонтанка» выяснила, как он, арестованный в течении года по десять часов в день продолжал заниматься сомнительным бизнесом.

По информации «Фонтанки», сегодня, около 11 часов, сотрудники Следственной службы УФСБ и оперативники Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти провели очередные обыски по делу предполагаемых многомиллионных хищениях при строительстве объектов Минобороны в Арктике – это аэродром и военный городок на острове Новая Земля, станция слежения на Северной Земле.

В конце сентября 2016 года по данному делу был арестован гендиректор компании подрядчика Андрей Пантелеев, а обыски были проведены даже в кабинете одного из самых влиятельных руководителей Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, Натальи Морозовой, которая впоследствии покинула свой пост. Также в декабре прошлого года был арестован и партнер Пантелеева, собственник компании «Дизельремгруппа» Александр Кузнецов

По данным «Фонтанки», следствие регионального Управления ФСБ собрало факты, указывающие, что часть похищенных со стройки денег обналичивались через подконтрольные фирмы петербуржца Марселя Магдеева. По версии следствия, как обычно наличные нуны были на дачук взяток.

Но на первый взгляд это похоже на некорректную информацию. Так, например, «Фонтанка» еще в конце февраля 2016 года сообщила о масштабных обысках экономической полиции Петербурга, в ходе которых был задержан предполагаемый организатор подпольного обнального бизнеса Магдеев. Другое дело, что Магдееву тогда была избрана мера пресечения – домашний арест. Но все же несколько необычный. Ему было разрешено ежедневно работать вне дома по десять часов. И судя по всему, он не бездельничал.

По информации «Фонтанки», оперативники ФСБ нашли в его офисе в торговом центре «Миллер-Центр» в Приморском районе достаточно печатей и документов, говорящих о подставных фирмах. Также обыск был проведен у Магдеева по месту его проживания, назначенного судом – на Парашютной улице 25 корпус 1. Хотя по мнению одного оперативника, с которым удалось поговорить «Фонтанке», «судя по обстановке, ну и по отдельным бытовым деталям он давно не появлялся в адресе».

Как стало известно «Фонтанке», обыск – обыском, а поговорить по делу сотрудникам ФСБ с Марселем Магдеевым не удалось. По данным нашего издания, он просто сбежал от них в «Миллер-Центре», воспользовавшись запасным выходом из офиса.

Навряд ли Магдеев ударится в бега по настоящему. Скорее это был поступок эмоциональный, но, тем не менее, он де юре находится под арестом и если не вернется, то суд может отправить его следственный изолятор. А «Фонтанке» известно, что некоторые из них связывают лояльное к нему внимание с тем фактом, что его уголовное дело находится как раз в производстве бывшего подчиненного уволенного в связи с «арктическим делом» подполковника Натальи Морозовой (хотя справедливости ради, надо отметить, что по «незаконной банковской деятельности» суды крайне редко применяют реальный арест).

В данный момент оперативники ФСБ разбираются с этим казусом. А если проще ищут господина Магдеева. 

 


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комментарии пользователей (1)
Brevnault
2 марта 2017 г. 21:54
"наличные нуны были на дачук взяток" Фонанка, кока мона?
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