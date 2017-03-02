Тренировочную базу клуба «Шахтёр» в Донецке заблокировали вооруженные люди

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что вооруженные люди к 1 марта полностью заблокировали стадион «Донбасс Арена» и тренировочную базу украинской команды в Донецке.

«Если говорить о «Донбасс Арене», на данный момент все входы и выходы заблокированы вооруженными людьми. Технический персонал, офисные работники также не имеют возможности попасть на стадион. Возможен вход только в дежурную смену. Роль и задача дежурной смены — предотвращать, если вдруг возникнут, аварийные ситуации. Вы прекрасно понимаете, почему только этим людям разрешено входить на «Донбасс Арену».

Также 28 февраля вооруженные люди проникли на территорию СТБ «Кирша», вывели всех работников, опечатали все имущество, здания и сооружения, поставили свою охрану, и на данный момент база находится под полным контролем вооруженных людей», — приводит слова Палкина официальный сайт «Шахтера».