Мама: «Хочу поблагодарить всех, кто прочитает эту статью»

У маленького петербуржца Ильи Бутрина ДЦП. Все три года жизни мальчик и его семья борются, выцарапывая крохи здоровья и важнейшие навыки: умение сидеть, ползать, ходить. В 2017 году мальчику сделают операцию и удлинят мышцы, но для закрепления результата необходимо 91 670 рублей. Именно столько стоит реабилитация в российской клинике. Без неё эффект снизится.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь в сборе средств для своего подопечного.

Илья Бутрин, 3 года.

ДЦП, спастическая диплегия, ЗПРМ, дизартрия.

Необходима послеоперационная реабилитация.

Стоимость 91 670 рублей.

Илья родился на тридцать первой неделе беременности. В результате – гипоксия и повреждение головного мозга. Первый месяц он провел в реанимации – в борьбе за жизнь. В пять месяцев ему поставили диагноз – ДЦП (спастическая диплегия). Мальчик не переворачивался, долго не мог держать голову, постоянно плакал.

Сейчас Илье три года, он хорошо разговаривает, любит цифры и буквы, знает английский и русский алфавиты, считает на русском, на английском до 10. Обожает книжки. Но он не может самостоятельно сидеть, ползать и ходить.

Мальчик вместе с мамой Еленой прошли немало курсов реабилитации в различных центрах. Каждый день занимаются сами дома. Но результаты пока не радуют. Недавно они попали на консультацию у ортопеда из немецкой клиники, и у них появилась надежда – специалисты клиники обещают помочь спасти Илье правую руку (сейчас он практически ее не использует, и она уже по размеру стала меньше левой).

Но для этого требуется операция – фасциотомия мышц. Врачи удлинят скованные и напряженные мышцы, это позволит мальчику активнее манипулировать правой рукой и снизит давление на тазобедренные суставы. Есть большой шанс, что после операции мальчик начнет ползать и даже ходить. Она также позволит мальчику избежать в будущем более сложной операции на тазобедренных суставах.

После хирургического вмешательства Илье потребуется курс реабилитации, чтобы закрепить результаты и усилить позитивный эффект. Ее он сможет пройти в петербургской клинике, где Илья занимается уже год. Ее специалисты отлично знают мальчика особенности и с радостью его примут. Но курс реабилитации стоит 91 670 рублей. Родители с трудом собрали деньги на оплату операции, на остальное средств не осталось. В семье работает только папа, маме Елене пришлось оставить работу ради лечения малыша. Родители мальчика души не чают в малыше. Мама без устали занимается развивающими активностями и играми, а папа – футбольный болельщик – каждый год покупает новую футбольную форму «Зенита», поскольку верит, что однажды сможет сыграть с сыном в футбол.

Фонд «Алёша» просит помочь семье Ильи. По предложению фонда мама Ильи написала следующие слова:

«Хочу поблагодарить всех, кто прочитает эту статью. Желаю, чтобы у ваших близких не возникало проблем со здоровьем и таких сложностей, которые встретились нам на пути. Также благодарю всех, кто остается небезразличным, добрым и отзывчивым. Для меня в свое время было открытием, что на самом деле таких людей много. Каждый раз, когда нам кто-либо помогает, мне хочется плакать из чувства благодарности. Это очень трогательно, ведь помогают разные люди, зачастую те, которые сами, возможно, нуждаются».

О том, как помочь Илье Бутрину, можно узнать на его странице на сайте БФ «Алёша» – http://www.aleshafond.ru/children/butorin_iliya/.