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02.03.2017 19:29

США ликвидировали «второго человека» в «Аль-Каиде»

Террористическая группировка «Аль-Каида» подтвердила, что международная коалиция во главе с США ликвидировала одного из ее лидеров в Сирии, передает Reuters.

Чиновник из американской разведки ранее сообщил агентству, что в результате атаки беспилотника был убит Абу аль-Хайр аль-Масри.

По данным сотрудника американского ведомства, вечером 26 февраля на северо-западе Сирии дрон ЦРУ выстрелил ракетой в машину, в которой находился аль-Масри.

Террорист был «вторым человеком» в «Аль-Каиде» после лидера группировки Аймана аль-Завахири.

В январе сообщалось, что в Йемене с помощью дронов были ликвидированы два подозреваемых в связях с «Аль-Каидой».

«Аль-Каида» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Источник: Газета.ру


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