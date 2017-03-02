В Петербурге запущено первое мобильное приложение «Хочу помочь»

Благотворительный фонд «Яркая жизнь» запустил первое в России мобильное приложение «Хочу помочь» – площадку для благотворительных организаций и потенциальных благотворителей.

На платформе публикуется информация об актуальных благотворительных проектах фондов и нуждах людей.

Более 40 благотворительных организаций уже присоединились к проекту «Хочу помочь» и разместили на платформе свою информацию: это фонд «АдВита», Петербургский детский хоспис, благотворительная организация «Перспективы», фонд «Антон тут рядом» и другие.

При реализации проекта были использованы средства господдержки в размере 2,5 млн рублей и на основании конкурса, проведенного благотворительным фондом «Покров».