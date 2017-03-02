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02.03.2017 19:04

Мутко: РФС не должен рассматривать инцидент с Кокориным

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что комитет по этике союза не должен рассматривать инцидент с нарушением ПДД нападающим "Зенита" и сборной России Александром Кокориным.

"Да при чем тут комитет по этике? Он же не в футболе это сделал, – цитирует Мутко ”Спорт-Экспресс” со ссылкой на ТАСС. – В России есть закон, и если где-то кто-то его нарушает, то за это отвечает".

"Кокорин – это обычный гражданин. Да, он футболист, степень ответственности должна быть выше. Но я не могу ничего комментировать, я не знаю этой ситуации до конца. Я же не буду что-то из газет комментировать", – добавил Виталий Леонтьевич.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что в ночь на субботу, 25 февраля, нападающий возвращался из кинотеатра и ехал по улице Большая Дмитровка в сторону Бульварного кольца. На перекрестке со Страстным бульваром он повернул налево и был остановлен дежурившим нарядом ДПС. В 0.10 субботы 25-го полицейские оформили административный протокол, в котором указано, что водитель Кокорин в нарушение пункта 8.6 ПДД совершил выезд на сторону дороги, предназначенной для встречного движения. Собеседники «Фонтанки» в футбольном клубе пояснили, что применять санкции к спортсмену не намерены. После общения с полицией он благополучно вернулся в Петербург и утром 2 марта тренировался в общей группе.


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