Как царь крестьян освободить пытался, а либералы были против

02.03.2017 18:55

2 марта 1804 года Александр I выпустил указ о запрете продажи крестьян без земли. О первых, довольно робких и непродуманных попытках освободить крестьян от крепостного рабства, а также о том, почему либералы того времени критиковали царя за эти решения, рассказывает Константин Ранкс.

В эти дни 1804 года был выпущен Указ императора Александра I о запрещении продажи крестьян без земли, о разрешении им вступать в брак без согласия помещика и ограничении наказаний со стороны помещика. Это был важный шаг на пути отмены крепостного права, как представлял его молодой и прогрессивный император.

Александр I буквально с первых лет пребывания у власти озаботился идеей освобождения крестьян. Казалось бы — неограниченная монархия, но Александр Павлович как никто ощущал пределы своих возможностей — ведь его отца, императора Павла, убили как раз из-за его новаций и реформ, которые затронули интересы российского дворянства. Повторить судьбу родителя у Александра Павловича не было никакого желания...

В мае 1801 года Александр сделал первую серьёзную попытку изменить положение крестьян — на обсуждение так называемого Непременного совета он вынес вопрос о запрете продажи крестьян без земли. Многие дворяне считали, что это жестокая практика — разрывать семьи, а именно так получалось в случае продажи крестьян поодиночке. Иногда, правда, это было вызвано благими намерениями – например, фельдмаршал Александр Суворов вел учет мужчинам и женщинам в своих вотчинах и докупал тех или иных особ, чтобы сбалансировать гендерный состав.

Александр Первый лично запретил публиковать объявления о продаже крестьян в газетах. Но это ничего не дало — теперь крестьян стали «арендовать». А Непременный совет переложил решение «на потом» – сочтя формально необходимым сначала создать комиссию по корректированию закона о правах помещика.

Александр продолжил свою работу, перенеся обсуждение данного вопроса в Негласный комитет. И вот что интересно — главный землевладелец империи оказался более прогрессивным, нежели его окружение. Советники яростно сопротивлялись предложениям императора. Любая форма освобождения крестьян встречалась в штыки. Но тогда Александр пошёл иным путём — он протолкнул закон о покупке земли, который разрешал её приобретать купцам и мещанам, а также — что было крайне важным – государственным и удельным крестьянам. То есть монополия дворянства на землю упразднялась.

В 1803 году вышел указ о "вольных хлебопашцах", который легализовал освобождение крестьян по воле самого помещика. Поводом послужила просьба графа Румянцева, который хотел освободить своих крестьян по закону. Согласно этому порядку крестьяне по сути выкупали себя у помещика вместе с землей. Этот закон сформировал идеологию освобождения крестьян — свобода и земля в обмен на деньги для помещика. И уже в 1804 году, имея в запасе ряд принятых постановлений, Александр вновь вернулся к вопросу продажи крестьян — выпустив указ, запрещающий их продажу без земли и заодно разрешающий вступать в брак по своему желанию.

Примечательно, что либеральная общественность в то время критиковала идею освобождения крестьян с землей за выкуп. И в 1816 году Александр пошёл на смелый эксперимент — в прибалтийских губерниях начался процесс освобождения крестьян без земли — исключая приусадебные наделы. Земля оставалась в собственности баронов. И теперь уже Александр оказался снова под огнём критики — за то, что освобождались крестьяне без земли, что по духу противоречило указам 1803 и 1804 годов.

Получалось, что, что бы ни предлагал император, критиковалось с той или иной стороны. Возможно, именно осознание невозможности следования своим идеалам и привели в конце концов его к койке в далёком Таганроге...

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