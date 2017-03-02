Смольный объявил конкурс на строительство развязки на Обводном канале за полтора миллиарда

Дирекция транспортного строительства 2 марта объявила конкурс на достройку первого этапа транспортной развязки на пересечении Обводного канала и проспекта Обуховской Обороны в Петербурге. Начальная стоимость контракта — 1,552 млрд рублей.

Согласно конкурсной документации, речь идет об участке проезда по Южному берегу канала от протоки "Французского ковша" до пр. Обуховской Обороны со строительством моста и транспортной развязки на пр. Обуховской Обороны. Предыдущий контракт, работы по которому выполнял «Мостостроительный трест № 6», был расторгнут в связи с несостоятельностью подрядчика. При этом компания успела выполнить около 70% 3-миллиардного контракта, освоив 2,2 млрд рублей. Осталось завершить строительство стенки набережной Обводного канала, закончить работы по строительству эстакады, переустройству инженерных коммуникаций и сетей, наружного освещения и электроснабжения, выполнить дорожные работы, благоустройство и озеленение территории.

В конкурсной документации также значится реконструкция северной стороны набережной Обводного канала от проспекта Обуховской Обороны до Кременчугской улицы с учётом организации одностороннего движения на участке. Именно последним пунктом ранее объясняли, почему вместо 800 тысяч на достройку объекта выделяют полтора миллиарда. Победителя должны выбрать в конце марта.

Второй этап стройки сейчас ведет «А-Проект» – он строит участок от Атаманского моста до протоки «Французского ковша» с мостом через протоку. Если контракт на завершение первого этапа удастся заключить не позднее апреля, КРТИ рассчитывает на открытие движение по развязке до конца лета.