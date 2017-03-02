Заместителем генпрокурора станет выходец из прокуратуры Петербурга

Прокурор Новгородской области Андрей Кикоть скоро станет заместителем генпрокурора РФ. На данный момент это самый молодой прокурор субъекта Федерации в стране. Он начинал свою карьеру в силовых структурах в Санкт-Петербурге.

По данным СМИ, Кикоть на посту замгенпрокурора будет курировать Южный федеральный округ. Должность оказалась вакантна после того, как 1 марта государственный советник юстиции 1-го класса Сергей Воробьев ушел на пенсию. Ожидается, что генеральный прокурор Юрий Чайка внесет в Совет Федерации кандидатуру Андрея Кикотя в течение двух ближайших недель.

Андрей Кикоть родился в Ленинграде. В правоохранительных органах работает с 1998 года, начав с должности следователя в Кировском районе Санкт-Петербурга. В дальнейшем он поднялся по карьерной лестнице до прокурора Красногвардейского района. Потом перешел на аналогичную должность в Выборгский. А затем был назначен зампрокурора города по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, также занимал должности начальника отдела по надзору за следствием и дознанием.

В декабре 2011 года Кикоть возглавил прокуратуру Новгородской области, став самым молодым региональным руководителем в ведомстве.

"Фонтанка" писала ранее, что Кикоть на должности прокурора Новгородской области имел сложные взаимоотношения с и.о. главы регионального следственного управления СК Екатериной Гилиной. По оценкам местных силовиков, эти взаимоотношения можно было расценить не иначе как "войну", что проявлялось во многих рабочих аспектах. Подчиненные Гилиной в ноябре 2016 года пожаловались на начальницу главе администрации президента. Среди претензий было то, что она неоднократно получала представления от прокурора, а деньги на выписанные ей штрафы собирала с подчиненных. После медиаскандала с опубликованием письма работников СК Гилина перешла на работу в Петербург заместителем начальника городского СУ СК.