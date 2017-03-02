Корабли Балтфлота завершили артиллерийские стрельбы в море

В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота корабли объединения 2 марта успешно выполнили артиллерийские стрельбы по водным и воздушным мишеням, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В общей сложности в морском полигоне находилось более 10 боевых кораблей, в том числе малые ракетные корабли и ракетные катера, малые противолодочные корабли, а также базовые и рейдовые тральщики.

"Помимо этого, корабельными экипажами кораблей решались задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника", – добавлено в сообщении.

В ближайшее время боевые корабли, катера и суда обеспечения Балтийского флота, закончив выполнение поставленных задач, вернутся в пункты постоянного базирования в Калининградской области.