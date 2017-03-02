«Фонтанка» за 60 секунд — 2 марта

Петербуржец нашел православный способ не платить алименты. С 5-го века действует канонический запрет на содержание детей, которые не посещают церковь, потому что нельзя финансировать еретиков. Но приставы документ не читали. Алиментщик пожаловался Путину.

В городской парламент поступили документы от шести претендентов на пост омбудсмена. Пятеро смелых рискнули, несмотря на то что нынешний уполномоченный Шишлов всех устраивает. Дерзают представитель шахматного клуба, член избиркома, депутат-коммунист, игрок в «Что? Где? Когда?» и бывший сотрудник аппарата детского уполномоченного. «Два ленивца, мамонт и тигр. Ребята, вы как из плохого анекдота».

В продолжение темы – еще одна дрим-тим. В ЗакСе объявили кандидатов в почетные граждане Петербурга. Главные – это Валентина Матвиенко, патриарх Кирилл и Анатолий Турчак

Два петербуржца из когда-то могущественного «тамбовского бизнес-сообщества» «приняты ЧеКа». По заявке могущественной дамы фон Мессинг. Овощное танго. Для тех, кто понимает в опасном Петербурге.

На теплоснабжение элитных новостроек на Петровском острове претендуют две компании: первая является дочкой «Газпрома», вторая — косвенно связана с чиновниками Смольного и спикером ЗакСа. Ни одна не может подключиться к электросетям. Дочь спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова выходит из числа действующих лиц.

В Интернете нашлись аккаунты, зарегистрированные на имя чиновницы Смольного, со стихами фривольного содержания и развязными рассказами о закулисье комитета по культуре. Если это способ отомстить — то очень изысканный.

В петербургском ТЮЗе – новый спектакль «Розенкранц и Гильденстерн» про матч 1984 года между Карповым и Каспаровым за звание чемпиона мира. Глубокая и умная история.

И напоследок вам немного гимнастики для мозга — вспомните все, что вы знали о Джакомо Кваренги.