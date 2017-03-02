Научную ценность наблюдений Пулковской обсерватории проверит комиссия РАН

Комиссия Российской академии наук проверяет Пулковскую обсерваторию с целью установить научную перспективность и конкурентоспособность астрономических наблюдений в Петербурге. Ранее решение о закрытии наблюдений в Пулково принял ученый совет обсерватории.

Информация о проверке опубликована на сайте обсерватории 2 марта. «В настоящий момент проводится проверка деятельности ГАО РАН с участием надзорных органов и совместной комиссии отдела физических наук РАН и ФАНО (Федеральное агентство научных организаций)», – говорится в сообщении.

Во время визита комиссии в обсерватории находилась депутат ЗакСа Оксана Дмитриева. По ее словам, ревизоры склоняются к мнению, что исследования в Пулковской обсерватории неконкурентоспособны и неперспективны. Их нужно переносить на базу Северо-Кавказских и Крымских обсерваторий.

Дмитриева уверена, что комиссия необъективна. «В нее входили астрофизики, инженеры и астрометристы из конкурирующих школ, работающие на радиотелескопах. Закрытие наблюдений в Пулково приведет к перераспределению исследований и финансирования в пользу других научных школ», – сообщила она.

В октябре 2016 года ученый совет обсерватории принял решение о переносе наблюдений из Петербурга на площадку под Кисловодском, принадлежащую Пулковской обсерватории. А затем — согласовал первую очередь масштабного жилого комплекса к югу от обсерватории. Против такого решения выступили ученые, наблюдающие небесные тела в Пулково. Они обратились за защитой к депутатам ЗакСа и в РАН.