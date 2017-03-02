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Туризм
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02.03.2017 18:14

Туристические визы в Таиланд для россиян снова стали платными

Власти Таиланда пересмотрели условия программы по стимулированию туризма за счет бесплатного оформления туристических виз. Хотя программа была признана успешной, ее действие было решено сократить.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) 2 марта. Она напоминает о том, что с 1 декабря 2016 года посольства и консульства Таиланда за рубежом начали бесплатно оформлять однократные туристические визы, а сбор за визу по прибытии был сокращен вдвое. Программа должна была действовать в течение трех месяцев, но в начале февраля 2017 года кабинет министров Таиланда одобрил ее продление еще на полгода. Тогда "Вестник АТОР" сообщал, что вплоть до конца августа туристы из всех стран смогут получить однократную туристическую визу бесплатно.

Однако итоговый приказ министерства внутренних дел Таиланда, изданный 28 февраля, содержит другие условия. Согласно с документом, начиная с 1 марта и по 31 августа включительно визы оформляются бесплатно лишь обладателям паспортов 21 страны и территории. В список входят Андорра, Болгария, Бутан, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Индия, Казахстан, Латвия, Литва, Мальдивы, Мальта, Маврикий, Папуа – Новая Гвинея, Румыния, Сан-Марино, Саудовской Аравия, Тайвань, Украина и Узбекистан.

Если гражданин одной из перечисленных выше стран намерен получить не полноценную туристическую визу, а визу по прибытии, то сбор за ее оформление будет эквивалентен 1000 таиландских батов (вместо стандартных 2000).

Для иностранцев, обратившихся за визой 1 марта, возвращение визового сбора стало сюрпризом, поскольку приказ министерства внутренних дел был опубликован лишь за день до этого и ознакомиться с изменениями в правилах они не могли.

АТОР напоминает о том, что граждане России имеют право на безвизовый въезд в Таиланд с туристическими целями на срок до 30 дней, а оформление туристической визы необходимо лишь в том случае, если планируется более длительное пребывание туриста в стране – таким образом, данное нововведение правительства королевства касается лишь ограниченной части российских туристов.


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