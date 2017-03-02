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02.03.2017 17:55

«Норманн» и КИО пришли к соглашению

«Норманн» и КИО пришли к соглашению
«Норманн»

2 марта 2017 года суд утвердил мировое соглашение между строительной компанией «Норманн» и Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга по вопросу приобретения в собственность земельных участков в Приморском районе, ограниченных улицами Афанасьевской, Садочной, 2й Семеновской и Озерским проспектом общей площадью порядка пяти с половиной гектаров.

«Норманн» приобрел право аренды данной территории на торгах города в 2007 году. Изменившееся законодательство не позволило осуществить планы по ее комплексному освоению. С целью возвращения ситуации под контроль застройщик был вынужден обратиться в суд с иском к Комитету имущественных отношений. Утверждение судом мирового соглашения завершает судебные споры сторон.

По условиям соглашения КИО окажет содействие в подготовке документов для создания возможности выкупа земельных участков в рамках комплексного освоения территории.

Надежда Викторовна Сеппенен, заместитель генерального директора строительной компании «Норманн»

«Мы удовлетворены завершением процесса соглашением сторон. Хотелось бы отметить, что достижение результата стало возможным благодаря слаженной и эффективной работе Комитета имущественных отношений, Комитета по инвестициям, Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, аппарата вице-губернатора Игоря Албина и Правительства Санкт-Петербурга. В наших ближайших планах – выход на строительную площадку.»

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