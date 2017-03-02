Пойман настойчивый африканец, пытавшийся проникнуть в Финляндию

Гражданин Судана задержан пограничниками при попытке перейти границу с Финляндией в Выборгском районе Ленобласти. Мужчина не первый раз пытался это сделать: до этого он нанял водителя-"бомбилу" в Петербурге и хотел доехать до погранзоны, не привлекая внимания, но водитель высадил иностранца и уехал. Пришлось идти пешком.

Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, иностранца задержали утром 1 марта непосредственно рядом с линией границы с Финляндией. Он явно замышлял незаконно проникнуть в соседнюю страну, так как соблюдал меры маскировки. При себе у иностранца был рюкзак со сменной обувью и одеждой.

При разбирательстве выяснилось, что у задержанного это уже не первая подобная проделка. В Печенгском районе Мурманской области его задержали сотрудники полиции и привлекли по административной статье о несоответствии заявления цели въезда в РФ. Виза была аннулирована, а суданцу было предписано покинуть Россию в течение трех суток, после обращения в отдел реадмиссии и депортации Управления по вопросам миграции ГУ МВД Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Но это не входило в планы африканца. Он задумал попасть в Финляндию и там попросить политического убежища. Чтобы не привлекать внимания правоохранительных органов, мужчина нанял таксиста-частника и поехал на машине в сторону границы, но водитель по неизвестным причинам высадил пассажира в Лосево. После тот двое суток бродил по лесу и был в итоге пойман пограничниками. Нарушителя передали полиции для последующего выдворения из России.