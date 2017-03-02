«Я иду по комитету — нет скажу промискуитету»

В Интернете нашлись аккаунты, зарегистрированные на имя чиновницы Смольного, со стихами фривольного содержания и развязными рассказами о закулисье комитета по культуре.

Тексты сдобрены аляповатыми фотоколлажами с «автором» в главной роли. Сама чиновница отвергает причастность к скандальным страницам и отказывается комментировать их. Если бы аккаунты не привлекли внимание «Фонтанки», после 1 апреля к жертве изощренного интернет-троллинга могли бы возникнуть совсем другие вопросы — уже у работодателя.

В свое время все информационные ленты обошли стихи министра Сергея Лаврова про обезьяну и петуха и опубликованные «Шалтаем-Болтаем» вирши якобы премьер-министра Дмитрия Медведева про усталость. А что уж говорить о поэтическом наследии экс-чиновницы Министерства обороны Евгении Васильевой.

Так что страничка на портале «Стихи.ру», подписанная именем чиновницы Смольного Антонины Дороговой, вызвала объяснимый интерес у «Фонтанки». К тому же Дорогова — одно из главных действующих лиц прошлогоднего конфликта вокруг музыкальной школы имени Римского-Корсакова. Директора музыкальной школы на Думской, 80-летнюю Татьяну Орлову, обвинили в нецелевом расходовании 22 миллионов бюджетных рублей на обучение взрослых музыкантов, было возбуждено уголовное дело. Затем оно было прекращено за примирением сторон. Антонину Дорогову коллектив школы счел виновницей этой неприятной истории и даже опубликовал в Интернете открытое письмо Совету директоров музыкальных школ. «Кто по сей день препятствует нормальному развитию музыкального образования в пятимиллионном городе? – вопрошали авторы. – Парадоксально, но это начальница профильного образовательного сектора Комитета по культуре А. А. Дорогова, по неясным причинам занявшая должность, упорно не желающая исполнять федеральный закон и решать проблемы школы. Деловые и личностные особенности А. А. Дороговой прекрасно известны Совету директоров, в кулуарах многие весьма нелестно высказываются об этом «реформаторе». Почему молодой девушке без опыта работы удалось подчинить себе огромный директорский корпус, состоящий из опытнейших мастеров своего дела, отдавших образованию всю жизнь, – для нас загадка».

А еще раньше, в 2014 году, чиновники комитета по культуре попросили со сцены фестиваля «Битва на Неве» исполнителей европейских средневековых танцев, потому что они выглядели «неправославно». По словам артистов, возглавляла отряд цензоров руководитель сектора культурно-досуговой деятельности и образования комитета по культуре Смольного Антонина Дорогова.

В 2016 году, когда инцидент с музыкальной школой Римского-Корсакова был исчерпан, Антонина Дорогова была уволена из комитета по культуре. Однако вскоре ее приняли на работу в другой комитет — по развитию туризма. Этот факт нигде не афишировался, но многочисленные недоброжелатели Дороговой активно обсуждали ее новое назначение в социальных сетях.

Так что «стихи Дороговой» привлекли внимание редакции. А посмотреть там было на что. Во-первых, чтобы не возникло сомнений в том, что это та самая девушка, страницу украшало ее фото в нарядной рамке. Во-вторых, сами тексты удивляли если не литературными достоинствами, то жаждой жизни. Было текстов всего 17 — и практически все они появились на странице в один день, 1 февраля 2017 года. За месяц у автора нашлось 210 читателей, которые оставили на странице 8 рецензий, преимущественно восторженных. Чего стоит одна только «Ода Мединскому»:

Министр Мединский, мой кумир,

Открыл культуры дивный мир!

И этот мир такой большой,

Как космос над его главой!

Теперь всегда открыты мне

Все двери на Большой земле!

Создам повсюду я уют,

И привнесу везде досуг!

Хоть Комитет у нас большой

Одна в нем стану я звездой!

И яркий свет ее лучей

Станет негой для людских очей!

Владимир, сполна я тебе отплачу -

Быть верною Музой твоею хочу!

А кто, как ни я, всегда и везде

Сыграет так нежно на флейте тебе!

С моим светлым талантом

И твоим редким умом

Культуру мы быстро народу привьем!

Вдвоем!

(Орфография и пунктуация оригинала сохранены. — Прим. ред.)

В целом все стихи «Антонины Дороговой» о том, какая она умная, красивая и как быстро и споро она делает карьеру. А скоро, пожалуй, и всю Россию спасет своим умом и красотой:

Я – часть небес твоих, Россия:

Я – ласточка тех вешних дней,

Когда с граблями вылетаем

Мы на уборку площадей.

Я – часть лесов твоих, Россия:

Пушисто-рыжая лиса.

И служит аргументом сильным

Моя природная краса.

Автор откровенно пишет о нравах Смольного:

Я иду такая вся по комитету,

Нет скажу я, как всегда, промискуитету.

Поиграем лучше мы с девчонками в нарды,

Ведь сегодня праздник наш — 8 марта!

Про Женский день есть еще одно произведение, не лишенное юмористического подтекста:

8 Марта – праздник наш с тобой.

Я приласкаю взбалмошную киску,

Сцежу парного молока ей в миску,

А нам налью живительный настой.

…

Вдвоем мы уже очень много дней

Я знаю все твои нехитрые привычки.

Подай, мой друг, бестерочные спички

Я разожгу огонь любви твоей.

Видимо, «бестерочные спички» должны символизировать элитарность — они производятся только за границей и стоят раз в 20 дороже обычных.

По большому счету, в таком творчестве нет криминала — ну, сублимирует автор свою нерастраченную энергию в меру общей одаренности, что ж с того.

Эта поэзия была размещена не только на портале «Стихи.ру».

На имя Дороговой зарегистрирован еще и дневник в Живом журнале. А там – не только стихи, но и несколько разухабистых постов о работе Дороговой в комитете по культуре. Автор журнала хвастается своими «достижениями»: «Самую интересную акцию мне удалось устроить в День государственного флага. Это моя идея the best! Флешмоб назывался «Танцуй триколор». Жители Петербурга, случайно зашедшие на Дворцовую площадь, были удивлены – на ней было много народу, более 100 человек, и все они танцевали под фонограмму, держа в руках флаги. Это вышел крутой флешмоб, было очень весело! Нам выделели несколько миллионов рублей, на которые мы заказали дрон. Он снял этот праздник сверху, для потомков – запись с верху гораздо интереснее и качественнее! К сожелению, через 20 минут после начала он потерял управление и упал в Неву. Нырять за ним я не стала :) Деньги все равно бюджетные :)» (орфография и пунктуация оригинала сохранены. – Прим. ред.).

Первый был написан якобы 30 сентября 2013 года. Но в ЖЖ посты можно датировать произвольно. Достаточно открыть профиль с информацией о пользователе, и становится ясно, что журнал был создан 11 декабря 2016 года.

«Фонтанка» связалась с Антониной Дороговой, работающей в комитете по развитию туризма. Чиновница опровергла свою причастность к обнаруженным редакцией ссылкам и отказалась комментировать эту историю до того, как юристы Смольного примут решение, как на нее реагировать.

После звонка «Фонтанки» страница «Дороговой» на «Стихи.ру» была удалена. Но ЖЖ вовсю функционирует. Так, 2 марта там появилась новая запись — и снова стихи. И речь в них идет уже о не о комитете по культуре, а о комитете по туризму:

Комитет по туризму как привет дарвинизму –

Здесь собрались приматы разнополых мастей.

Тот в игрушки играет, та в сетях зависает,

Ну а этот стремится влезть на пальму скорей.

Я одна как лошадка, хоть порой мне не сладко

Каждодневную ношу на плечах выношу.

Я тружусь сладострастно, вдохновенно, прекрасно

Но порой никакая отхожу я ко сну.

Надо отметить, что зарегистрировать страницу на портале «Стихи.ру» можно за несколько минут — и под любым именем. На портале значится пять «Пушкиных», «Осимп Мандельштамп», две «Веры Полозковых», бессчетное количество «Цветаевых» и «Не-Цветаевых». Заблокировать аккаунт, который создали от вашего имени, гораздо сложнее. Надо писать обращение в службу поддержки — и ждать, пока администрация его рассмотрит и примет решение. С Живым журналом — та же история. Быстро блокируются страницы только по решению суда или по предписанию Роскомнадзора. Так, в марте 2014 года Конфликтная комиссия сервиса LiveJournal Inc, расположенная в штаб-квартире в Калифорнии, ограничила доступ к блогу оппозиционера Алексея Навального.

Фотографии, которыми щедро украшен журнал «Антонины Дороговой», создатель страницы мог взять из аккаунтов жертвы в других социальных сетях — известно, что у Дороговой есть странички в «Фейсбуке» и «Вконтакте», кроме того, коллеги и друзья иногда выкладывают ее фото.

Таким образом, блог, от которого открещивается Антонина Дорогова, может продолжать свою жизнедеятельность сколь угодно долго.

Кроме очевидного репутационного урона, фейковые аккаунты могли стоить чиновнице работы. Как известно, в соответствии с принятыми недавно поправками в закон о государственной и гражданской службе, чиновники обязаны ежегодно до 1 апреля отчитываться о своих аккаунтах в социальных сетях. А если не отчитаются, то это может стать основанием для прекращения служебного контракта. Учитывая сказанное выше о многочисленных конфликтах, связанных с работой Дороговой в комитете по культуре, недоброжелателей у чиновницы хватает.

"Фонтанка.ру"