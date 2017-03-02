Китай запретил турагентствам продажи путевок в Южную Корею
Китай поручил туристическим агентствам в стране прекратить продажу путевок в Южную Корею, сообщает «Ренхап» со ссылкой на источники.
Агентство связывает такое решение с намерением Сеула разместить в Корее системы ПРО.
Источники утверждают, что Национальная туристическая администрация Китая (CNTA) провела встречу с представителями туристических агентств в Пекине, где их устно попросили приостановить продажу всех туристических путевок в Южную Корею.
Такая мера может распространиться на туристические агентства, располагающиеся и в других городах, добавляют источники.
Сеул и Вашингтон достигли соглашения по размещению системы ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) на Корейском полуострове в июле 2016 года. Размещение должно быть завершено к августу этого года.
МИД Китая опротестовал это решение, указав, что такой шаг окажет негативное влияние на стабильность в регионе и никак не поспособствует денуклеаризации Корейского полуострова.
Источник: RNS