Песков: Шойгу доложил Путину о взятии Пальмиры

Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России завершили операцию по взятию Пальмиры. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает 2 марта ТАСС.

Ранее Лента.ру писала о том, что подразделения сирийской правительственной армии взяли под контроль историческую часть города Пальмира, в которой расположены античные памятники.

Наступление шло одновременно с нескольких сторон, в результате боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), оставили свои позиции, понеся потери.

В настоящее время инженерные подразделения проводят разведку и разминирование в освобожденных районах.

Наступление под Пальмирой началось в середине января и после паузы возобновилось 6 февраля. Город был освобожден от боевиков весной 2016 года, однако в декабре им удалось снова взять его под свой контроль.