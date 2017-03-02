Бьют - значит, лечат

МВД признало, что фотограф “Коммерсанта” Давид Френкель был избит психиатрами скорой помощи в отделе полиции Петербурга. Но уголовного дела не будет, потому что били его во спасение.

Психиатры Городской станции скорой медпомощи проявили чудеса диагностики, сочтя фотографа “Коммерсанта” Давида Френкеля опасным для общества и насильно связав его, а через пять минут отпустив с миром. Видеозапись инцидента в 78-м отделе полиции противоречит показаниям врачей, нанесших побои фотографу.

Френкель был доставлен в отдел полиции на улице Чехова 11 декабря 2016 года после митинга, на котором он получил удар от представителя НОД. Фотографа поместили в комнату досмотра задержанных, и после недолгого общения с ним человек в штатском, оказавшийся замначальника 78-го отдела Манучаряном, вызвал психиатрическую помощь. “По внешнему виду было видно, что он (Френкель) чего-то тревожится”, – объяснил свое решение Манучарян в Следственном комитете.

Общение психиатров с Френкелем попало в объектив видеокамеры. Опубликованный на “Фонтанке” отрывок инициировал серию проверок. Их результат подтверждает расхожую истину: не верь глазам своим.

К Френкелю приехала бригада 13-й подстанции с улицы Новостроек в Кировском районе. Возглавлял ее врач Кравчук, опыт работы психиатром выездной бригады “Городской станции скорой медицинской помощи” – с 1990 года. Видимо, на записи это персонаж, убеленный сединами. Его сопровождали фельдшеры Шустов и Ранюк.

Следственному комитету Кравчук рассказал:

“Услышав, что к нему приехала психиатрическая помощь, молодой человек внезапно возбудился, наклонился вперед, сжал кулаки и сказал: “Я вас…” На вопросы не отвечал и не реагировал. Для безопасности пациента и бригады были предприняты меры физического стеснения. Сначала удержание, а затем фиксация рук лентой”.

Чем забитый в угол Френкель угрожал бригаде, из видеозаписи неясно:

Перед полицейским дознанием Кравчук и вовсе предстал чуть ли не пострадавшим:

“Френкель попытался ударить (меня) и кричал, угрожая словесно, и звал на помощь. Это состояние было оценено как острая аффективная реакция на стресс с психомоторным возбуждением и аффективной неустойчивостью. В этом состоянии пациенты опасны не только для окружающих, но и для себя”.

Дознаватель Бижоева в своем постановлении об отказе в возбуждении дела сделала вывод:

“Френкелю были причинены телесные повреждения сотрудниками скорой психиатрической медицинской помощи, при этом применение физической силы производилось на основании закона и было обусловлено агрессивным поведением Френкеля. В действиях врачей отсутствуют признаки преступления по статье 116 УК (Побои), так как они были направлены на оказание медпомощи, а не на причинение повреждений”.

Фотограф в беседе с “Фонтанкой” удивился:

“Полиция и СК никак не комментируют видеозапись. Я и адвокат целиком ее не видели, только отрывок с “Фонтанки.ру”. Я не замахивался на врача и не угрожал. Мне не понравилось, что врачи забрали со стола мои документы и потребовали пересесть в другой угол. Мое стрессовое состояние началось с появления психиатрической бригады. Я испугался, что меня собираются обколоть. А пересаживаться отказался потому, что камера смотрел на угол, в котором я сидел. Я был один, и никакой другой подстраховки, кроме этой камеры. И я им это объяснял”.

Врачи, кстати, косвенно признали, что собирались применить лекарства, и им помешало только активное сопротивление Давида:

“Медикаментозное воздействие на пациента произвести не представлялось возможным в связи с его возбужденным состоянием”.

Бригада проявила чудеса диагностики. Через пять минут после того, как Френкель был сочтен угрозой себе и обществу и связан, Кравчук пообщался с отцом фотографа. И пациент перестал быть буйным:

“В связи с отсутствием показаний для недобровольной госпитализации к молодому человеку не стали принимать меры медицинского характера”.

Адвокат Виктор Черкасов сообщил “Фонтанке”, что постановления СК и полиции будут оспорены:

“По нашему мнению, дознавателем и следователем не дана оценка действиям бригады с позиции ведомственных приказов и инструкций. Нам пока не предоставляют материалы проверок. Получим доступ к ним – напишем мотивированные жалобы”.

Александр Ермаков, “Фонтанка.ру”