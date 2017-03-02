Петербург неправильно прикладывает "Подорожник"

Десятки миллионов рублей, потраченные горбюджетом на технику контроля в общественном транспорте и ее модернизацию, - не панацея от двойных списаний с электронных кошельков пассажиров.

16 миллионов на улучшение техники и десятимиллионные конкурсы на поставку пластиковых карт – недешевое удовольствие из горбюджета. Но пассажирам, с электронных кошельков которых списывается лишнее, получатели контрактов рекомендуют "правильно подносить «Подорожник» к валидатору".

В редакцию «Фонтанки» обратился читатель Эдуард, который недосчитался денег в своем электронном кошельке, записанном на «Подорожник». Он регулярно пользуется общественным транспортом – как социальными, так и коммерческими маршрутами. На «Подорожник» записал единый месячный билет на 4 вида транспорта (метро, автобус, троллейбус трамвай), а также электронный кошелек — чтобы, в частности, расплачиваться в маршрутках. Не все проездные можно совмещать на общем носителе, но данная комбинация вполне приемлема. Смысл в том, что в стоимость месячного билета (2 900 рублей) входит 70 поездок в метро и неограниченное количество поездок на наземном транспорте. Соответственно, когда пассажир прикладывает «Подорожник» к валидатору в автобусе, умная — и недешевая — техника понимает, что приоритет надо отдавать именно месячному билету, а в электронный кошелек даже не соваться.

Так должно быть в теории. Однако с электронного кошелька читателя "Фонтанки" стали пропадать средства. Вывести технику "на чистую воду" оказалось очень непросто. В полученных отчетах из СПб ГКУ «Организатор перевозок» он нашел-таки фиксацию как минимум трех случаев, когда с кошелька снимали стоимость проезда по «Подорожнику» – один раз по тарифу 2016 года (29 рублей) и два раза — уже в новом году (по 31 рублю). Заподозрив, что за все время пользования проездным он мог потерять больше, чем 91 рубль, Эдуард пытался выяснить у сотрудников «Оператора перевозок» причину сбоя. В этих продолжительных и нервных разговорах прозвучала версия о том, что каждый раз в момент оплаты "автобус просто трясло".

Как тряска на колдобинах влияет на приоритеты валидаторов? «Фонтанка» сама в обращении к «Организатору перевозок» описала ситуацию и попросила разъяснений. Ответ не заставил себя ждать.

«По результатам анализа сведений по использованию электронных носителей с двумя действующими проездными билетами, периодически фиксируются случаи списания ресурса ЕЭБ, – признает казенное учреждение. – Основной причиной некорректного списания является ранний отвод электронного носителя от области чтения устройств оплаты проезда. Оптимальное расстояние для устойчивого чтения и корректного завершения оплаты проезда составляет не более 3 см, при этом необходимо дождаться соответствующей индикации на экране устройств или турникета».

Речь идет о следующем: различные виды проездных на одном «Подорожнике» располагаются в разных «ячейках». Приоритеты расставляет не пластик, а Система электронного контроля оплаты проезда (СЭКОП). И если, к примеру, поднести карту под определенным углом или недостаточно долго подержать ее у валидатора, техника не успевает понять, что на карте сразу несколько билетов и что между ними необходимо выбирать.

«Также недопустимым является предъявление электронного носителя в кошельке или других предметах, особенно содержащих прочие электронные носители, поддерживающие интерфейс беспроводной передачи данных (например, банковские карты, поддерживающие технологию оплаты PayPass/PayWave)», – уточняет «Организатор перевозок».

Разработкой и модернизацией системы электронной оплаты проезда занималось ООО «СТЭК». Как пояснили «Фонтанке» в компании, на процесс бесконтакной оплаты влияет много факторов — от монет и других карт в кошельке до проводов и даже поручней в салоне автобуса или троллейбуса. Некорректное списание, по словам производителя, может быть следствием и механического повреждения карты или ее особенностей. В любом случае, существует лишь один порядок расстановки приоритетов оплаты, и если валидатор зацепил деньги из кошелька, это значит, что месячный билет он вообще не заметил.

В «СТЭК» признали, что «Организатор перевозок» направлял им запросы по аналогичным случаям, однако заверили: проверка показала, что в целом система работает корректно. Для более точного ответа необходима экспертиза конкретной карты.

Эмиссию пластиковых карт осуществляет «Организатор перевозок», однако постоянного поставщика нет. Конкурсы на поставку пластика объявляются несколько раз в год. К примеру, в последнем победила московская компания «Интеллектуальные системы управления бизнесом», а в январе, согласно системе СПАРК, было заключено три контракта с «ОПЭНКАРД», суммой от 400 тысяч до 9 миллионов рублей. При этом желающих принять участие в конкурсах все больше. Иногда в различном качестве на торгах побеждают одни и те же: например, Ксения Власова, совладелец "Интеллектуальных систем..." и гендиректор другого контрагента петербургских властей, компании «Смарт Системз». Разбивку карт на ячейки также осуществляет поставщик.

В результате власти и разработчики пеняют на частные повреждения карт и привходящие факторы, вроде спешки пассажира. Однако в распоряжении «Фонтанки» оказался отчет «СТЭК» по итогам расширенной диагностики СЭКОП. В нем говорится, что возможной причиной списания с кошелька при действующем едином билете является «наличие на электронном носителе некорректных или неполных данных в секторах единого месячного проездного». Это значит, что проблема может возникать на стадии записи билетов на пластик. Происходит запись либо в кассах метро, либо в киосках «Организатора перевозок», и подавляющее большинство пассажиров, естественно, выбирают первый вариант. Оборудование, к которому кассир прикладывает носитель, принадлежит самому метрополитену, обслуживает его еще одно подразделение предприятия — Служба информационных технологий. На каком этапе происходит — если происходит — ошибка, судить трудно. Как пояснили в метрополитене, технология записи зависит от вида билетов. Электронный кошелек, проездные на 90 минут, суточные и билеты наземного транспорта пишутся по одной технологии, с сервера «Организатора перевозок», а остальные билеты – по другой, с сервера «подземки».

Чтобы понять, насколько это серьезная проблема, необходимо, чтобы пассажиры массово обратили внимание на свои расходы. Известно, что в январе единый проездной на месяц оформили 69 356 человек, а кошелек пополнили более 3 млн раз. Однако, в каких пропорциях эти множества пересекаются и сколько человек носят на «Подорожнике» такую комбинацию билетов, оперативно в «Организаторе перевозок» сообщить не смогли.

Ранее в Смольном уже признавали проблему двойного списания по «Подорожнику». Тогда речь шла не о записанных на карту разных билетах, а о казусах на конечных остановках, где водитель не успевал переключить счетчик рейсов.

В октябре 2016 года комитет по информатизации и связи заключил 16-миллионный контракт на модернизацию электронного оборудования на транспорте, который выиграл с ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр». Почти всю работу на правах субподрядчика выполнило ООО «СТЭК». В начале 2017 года «Фонтанка» писала о том, что у пассажиров возникли проблемы с оплатой «Подорожником» в наземном транспорте. Причиной стала некорректная работа ручных валидаторов. В предыдущие годы контракты на поставку оборудования стали причиной громких судебных дел и даже отставок в комитете по транспорту и ГУП «Организатор перевозок».

Сейчас город готовится к очередной крупной реформе и внедрению Комплексной информационной системы управления городским пассажирским и пригородным транспортом общего пользования. Стоимость проекта оценивается в 12 млрд рублей. На конкурс (объявленный повторно после отмены) заявился лишь «НТЦ Измеритель». Акционером группы «Штрих», в которую входит эта компания, является вице-президент банка ВТБ Игорь Зубков. Сейчас на транспорте Петербурга тестируется аппаратура «Измерителя» – счетчик количества пассажиров.

Стоимость одного эскизного проекта оказалась выше, чем цена модернизации существующей системы под новые проездные — 27,8 млн рублей.

Разъяснение ГКУ «Организатор перевозок»:

– Чтобы вернуть деньги, заявителю достаточно обратиться по горячей линии информационно-претензионной службы Учреждения по телефону (812) 576-55-55 и предоставить следующую информацию: контактные данные, номер электронного носителя, на который оформлен ЕЭБ, дату, время, описание происшествия, номер маршрута и транспортного средства (наименование станции метрополитена). После этого Учреждением проверяются факты, изложенные в обращении, в случае их подтверждения в адрес перевозчика направляется требование о возврате некорректно списанного ресурса ЕЭБ, перевозчик по получении требования производит возврат ресурса ЕЭБ с обязательным уведомлением заявителя по контактным данным, указанным в обращении.

Николай Кудин, "Фонтанка.ру"