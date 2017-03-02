Петербург. Ремонт. Дороги

Все, что нужно знать о главной дорожно-ремонтной кампании-2017 до начала самих работ. Суммы, возможные подрядчики, адреса.

Дорожники Санкт-Петербурга считают дни, когда будет дан старт летней ремонтной кампании, автомобилисты считают ямы на дорогах. Смольный готовится протестировать в этом году организационную новацию и хочет удвоить смету работ до 6 млрд рублей.

В прошлом году к середине марта победители конкурсов уже имели на руках заключенные контракты и искали субподрядчиков. Нынешней весной Дирекция транспортного строительства, подведомственная комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), еще даже не объявила конкурсы.

"Обеспокоены, что до сих пор нет ни одного конкурса. И нет информации, когда это предположительно произойдет", – поделился с "Фонтанкой" Алексей Вихарев, директор строительной компании "Орион плюс" (один крупных игроков рынка).

В КРТИ "Фонтанке" сообщили, что в данный момент конкурсная документация находится в комитете по госзаказу: проводятся общественные слушания, размещение планируется в марте.

На ремонтную программу-2017 с учетом спасения трамвайных путей в городском бюджете предусмотрено 3,4 млрд рублей. Непосредственно на дороги (в адресной программе – 65 адресов) планировалось 3,1 млрд, но в Смольном рассчитывают, что бюджет ремонтной кампании увеличится. "Планируем запрашивать при весенних поправках дополнительно 3,5 млрд рублей", – сообщили "Фонтанке" в КРТИ.

В этом году КРТИ, составляя адресную программу, поделил Петербург на три ремонтные зоны: северные, юго-восточные и и юго-западные административные районы. В первой – Выборгский, Калининский, Красногвардейский, Кронштадтский, Курортный,Петроградский, Приморский районы. Юго-восточная ремонтная полоса – Колпинский, Московский, Невский, Пушкинский, Фрунзенский и Центральный. Соответственно, юго-западная зона объединила Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Красносельский и Петродворцовый районы.

Как сообщала "Фонтанка", такая нарезка совсем не случайна. В 2017 году КРТИ, выбирая подрядчиков, планирует опробовать ноу-хау: объединить все объекты в три крупных лота стоимостью 1 миллиард рублей каждый.

При этом Смольный руководствуется выводами экспертов СПб ГКУ "Центр транспортного планирования", которые изучали потоки из северной, юго-восточной и юго-западной частей города и должны были найти выход, как не поставить Петербург в одну большую пробку на все время латания асфальта. Учитывалось и базирование основных асфальтобетонных заводов, что должно обеспечить оптимальную логистику, грамотное планирование сроков и последовательность.

В итоге Смольный обещает уменьшить транспортную напряженность на время ремонтной кампании, максимально сократить сроки работ и нивелировать неудобства.

Участники рынка предполагают, что главными претендентами на победу в конкурсах могут стать "ВАД", "АБЗ-Дорстрой" и "Орион плюс", каждому из которых достанется контракт на миллиард. Собственно, "Орион плюс" своих намерений и не скрывает, остальные пока не обнародуют свои планы на лето.

Вот только с субподрядчиками — тяжело. Как сообщала "Фонтанка", десятки компаний Петербурга попали в сложную ситуацию, получив субподряд от турецкой компании "Ичташ Асталди" на строительстве петербургского участка платной скоростной магистрали М-11 Москва – Петербург (7 – 8-й этапы трассы). Контракт огромный – 76,8 млрд рублей, но дорожники с 2016 года не могут получить от "Ичташ Асталди"деньги за уже выполненные работы.

"Трасса М-11 поставила многих из нас на грань разорения. Будем биться за любой контракт, чтоб не доработаться до банкротства", "Работать в Петербурге стало сложно. Есть планы присмотреться к другим регионам. Не устраивают ни расценки – работа ради работы, ни объемы контрактов" – такие разговоры ведут дорожные строители сегодня.

Изучить адресную программу ремонта дорог в Петербурге в текущем году можно здесь.

Пока же, до весенней корректировки бюджета, 3 миллиарда между тремя зонами Смольный поделил поровну. Северу – 1,019 млрд рублей, юго-востоку – 1,029 млрд, юго-западу – 1,031 млрд. Больше всего дорожных объектов в Петроградском (6), Петродворцовом (8) и Адмиралтейском (14) районах. В остальных - от 1 до 4 объектов.

Так, многострадальный Васильевский остров получит четыре стройки. В план попали: Биржевая площадь между Университетской набережной и набережной Макарова; набережная Лейтенанта Шмидта от 6 – 7-й линии до 8 – 9-й линии; улица Нахимова от Беринга до Кораблестроителей и Уральская от набережной реки Смоленки до Наличной улицы. То есть тяжелее всего будет автомобилистам, пытающимся проехать к ЗСД и съехать с него.

Петроградский район представлен в программе шестью объектами: частично Мытнинская набережная, Новоладожская улица, Константиновский проспект (на Крестовском острове), набережная Адмирала Лазарева и Пионерская и Гдовская улицы.

Адмиралтейский район дождется ремонта на Вознесенском проспекте от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы; переулок Антоненко весь обещают привести в порядок; Малая Морская улица от Гороховой улицы до Исаакиевской площади. Английский проспект — от набережной Мойки до проспекта Римского-Корсакова.

Что касается Центрального района, то летом дорожники должны подлатать Садовую улицу от набережной Мойки до Гороховой улицы. И Малую Морскую от Гороховой до Невского проспекта. Также в списке значатся Дегтярный переулок и Коломенская улица.

Екатерина Кураева, «Фонтанка.ру»