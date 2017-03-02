Гражданин России с самодельным взрывным устройством задержан в египетском аэропорту
В египетском аэропорту Борг эль-Араб в Александрии был задержан гражданин России с самодельным взрывным устройством, сообщает Egypt Independent.
Руководство аэропорта вызвало группу саперов для проверки багажа после того, как обратило внимание на подозрительный предмет на рентгене.
Задержанный планировал пронести взрывное устройство на борт авиакомпании Turkish Airlines, направлявшийся в Стамбул, пишет издание.
Источник: RNS