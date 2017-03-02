Еще
17:32 02.03.2017
Пришлите свою новость!
17:27
Путин встретится с президентами Финляндии и Исландии в Архангельске
17:20
Миротворческий вертолет напугал водителей под Выборгом
17:18
Гражданин России с самодельным взрывным устройством задержан в египетском аэропорту
17:14
В Купчино 82 здания ждут тепла
17:10
Сирийская армия заняла историческую часть Пальмиры
17:01
Тимакова: "Расследование" Навального о Медведеве - пропаганда
16:48
"Квадрат.ру": Заброшенное здание ПТУ на Челябинской улице продадут
16:41
В Ленобласти против геев дружат районами
16:25
У Пескова нет информации о совместном отдыхе Шойгу и Путина в тайге
16:23
Изучавший материалы диссертации Мединского диссовет закрыли
16:12
Арестованному в Петербурге за создание «группы смерти» Лису летит новое обвинение из Астрахани
16:08
Роскачество выяснило, в каком шоколаде есть заменители масла какао
15:58
У Венесуэлы осталось только 10 миллиардов долларов
15:48
В Петербурге разбойника посадили за расплату фальшивками
15:42
Песков: Путин и Порошенко говорили по телефону
15:34
Застройщик возьмет на хранение надгробия, найденные на Петроградской стороне
15:23
Финляндия и Эстония подписали с Южной Кореей договор о покупке гаубиц
15:18
Чистая прибыль «Ленэнерго» в 2016 году превысила 7,5 млрд рублей
15:16
Лауреата World Press Photo обвинили в постановочной съемке и использовании Photoshop
15:12
На В.О. машина сбила рекламный щит ларьком
15:04
На «Красный Бор» нужно больше денег
14:52
Роспотребнадзор пригрозил заблокировать интернет-торговцев «санкционкой»
14:44
Зарплату задерживают почти в двух десятках учреждений, подведомственных Минкульту
14:43
Ученые рассказали, как правильно употреблять молоко и сыр для сохранения костей
14:37
Эрдоган заявил о продлении режима ЧП в Турции
14:33
Войска в Крыму подняты по тревоге
14:19
Марин Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности
14:12
Начальник полиции Лодейного Поля отказался от взятки в 300 тысяч рублей
14:08
Смерть петербурженки в ванной комнате заинтересовала СК
14:04
На Камышовой автомобиль заехал в магазин
13:52
Медведев о санкциях: Бояться не надо, их никто не отменит
13:34
Двум застройщикам Петербурга разрешили работать по новому ФЗ-214, двум - отказали
13:29
Инновации на 3 миллиона в школах Центрального района остались «в запакованном виде»
13:24
Выставка «Про человека» памяти художника из ПНД открывается в Фонтанном доме
13:23
Предприятия Ахметова отказались платить налоги ДНР и ЛНР
13:18
Читатели: У метро «Крестовский остров» вырубили все деревья
13:15
Петербуржцу из Польши послали письмо с наркотиками
13:03
Кокорин отдан под суд после неаккуратной езды на “Бентли”
12:58
У железнодорожной станции Сосновая Поляна электричка сбила мужчину
12:57
В ЗакСе объявили кандидатов в почетные граждане Петербурга - это Валентина Матвиенко, патриарх Кирилл, Анатолий Турчак
12:55
Суд запретил использовать проект строительства новой сцены МДТ
12:51
На Петроградской стороне «всплыли» старинные надгробия
12:44
«Трансперенси Интернешнл» хотят лишить Горизбирком арендованного автопарка
12:40
В Красном Селе легковушка завалила маршрутку набок
12:36
Задолженность за капремонт в Петербурге превысила миллиард рублей
12:32
Главный тренер «Зенита»: Пока нет предпосылок для того, чтобы менять Лодыгина
12:27
"Зенит" обратился к болельщикам: Сумеем добиться победы только с вашей помощью
12:19
«Доктор Питер» наградит лучшие клиники Петербурга
12:16
Шатов: У меня с Луческу нет никаких проблем
12:13
Луческу: Очень важная игра
12:02
Китаянка родила девочек-близняшек через шесть дней после рождения сына
11:56
Чиновники Смольного получили письма с просьбой отчитаться о своих страницах в соцсетях
11:52
Сотни людей отреклись от церкви в Финляндии из-за закона о гей-браках
11:48
При обрушении тоннеля в Москве погиб человек
11:39
Три тысячи человек остались без тепла в Тайцах из-за взрыва газа
11:35
Банк России за февраль купил валюты на 88 миллиардов рублей
11:24
СМИ: В Дагестане возле школы обнаружили машину со взрывчаткой
11:18
«Ильюшин» модернизирует Ил-96-300
11:06
Лыжник Ииво Нисканен получил 50 тысяч евро за золото в Лахти
10:58
ВЦИОМ: Россияне стали больше доверять президенту
10:52
В Гатчинском районе из-за пожара на газопроводе обесточены несколько поселков
10:46
Западные районы Пальмиры зачищают после выхода боевиков
10:40
Петербуржцам покажут пин-ап от и до
10:35
«Газпром» сообщил о росте цен на газ для российских потребителей
10:29
«Опель» сгорел на автомойке на Бабушкина
10:23
СМИ: США не исключают применение военной силы против Северной Кореи
10:15
За 2 млн долга перед банками у петербуржца могут отобрать загородный участок
10:09
"Квадрат": Застройщики ждут бума от снижения ипотечных ставок
10:03
Пассажиров поезда Челябинск – Чита эвакуировали из-за газового баллона в рюкзаке попутчика
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
02.03.2017 17:14

В Купчино 82 здания ждут тепла

Дефект на тепломагистрали диаметром 1000 мм у дома 18А на улице Димитрова устраняют специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". В зоне аварии – 82 здания, отопление в которых осуществляется по пониженным параметрам.

О холодных батареях в Купчино сообщили "Фонтанке" 2 марта читатели. "Около 100 домов в Купчино остались без тепла с 1 марта из-за аварии на трубопроводе", – пишет житель Фрунзенского района Виктор. Как сообщили в пресс-службе компании "Теплосеть", специалисты приступили к устранению прорыва трубопровода с 10:00.

По нормативам, на ремонт отводится 24 часа, но представители компании планируют завершить все работы раньше срока, к двум часам ночи 3 марта. По данным энергетиков, горячее водоснабжение не прекращалось, но в некоторых зданиях горячая вода в кранах может отсутствовать из-за особенностей подключения дома по закрытой схеме.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
17.02.2017 10:43

Северо-Западный банк Сбербанка профинансирует реконструкцию котельных Выборгского района Ленобласти

Северо-Западный банк Сбербанка предоставит ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области» невозобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей сроком на 3 года.
ПАО «Сбербанк России»
07.09.2016 15:14

Автоплатеж ЖКХ не только сэкономит время, но и позволит выиграть

Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21

Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»

6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Купчино 82 здания ждут тепла
Задолженность за капремонт в Петербурге превысила миллиард рублей
В Петербурге пытаются ликвидировать почти 200 нелегальных свалок
В Петербурге начали мыть улицы
В Невском районе в 41 дом вернется тепло
На Ударников в подвале лопнула труба: нет ни тепла, ни света
В Невском районе на праздники жители остались без отопления
Прорыв трубы на Ветеранов устранили
Дефект на Симонова устранили, но батареи пока не потеплели
На Ветеранов забил фонтан горячей воды: пострадали машины
Коммунальные войны мешают питанию
Трубный глас Смольного
Город против «Стража»
Такой тариф Смольному не нужен
Сосульки-«убийцы» будут висеть долго
8 вопросов Рублевскому о снеге
Сорок миллионов - в пруд
Мундиаль встретят фасадами
Как рабочие просились к «пьяным художникам» пожить
Пьяные художники сорвали капремонт
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Петроградской стороне «всплыли» старинные надгробия

Викторина: Джакомо Кваренги. Знаем ли мы его творчество?

Под Гатчиной полыхает газопровод

Один человек пострадал в результате взрыва в гаражах на Ржевке

Обед по-царски: Что ели и пили российские монархи

В Петербурге начали мыть улицы

Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
17.02.2017 10:43
Северо-Западный банк Сбербанка профинансирует реконструкцию котельных Выборгского района Ленобласти
Северо-Западный банк Сбербанка предоставит ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области» невозобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей сроком на 3 года.
ПАО «Сбербанк России»
07.09.2016 15:14
Автоплатеж ЖКХ не только сэкономит время, но и позволит выиграть
Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21
Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»
6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20
Жители Карелии перечислили почти 190 млн рублей на капремонт через Сбербанк
Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
ПАО «Сбербанк России»
28.10.2015 10:21
1000 бонусов «Спасибо от Сбербанка» - клиентам, подключившим услугу «Автоплатеж ЖКХ»
В Северо-Западном регионе в адрес поставщиков услуг ЖКХ клиенты Сбербанка ежемесячно совершают автоплатежи на сумму около 580 млн рублей. Активными пользователями услуги Сбербанка стали более 220 тысяч клиентов. Доля автоплатежей за услуги ЖКХ с момента внедрения сервиса (2013г.) в Северо-Западном регионе увеличилась в 2 раза
27.05.2015 16:24
УК «ЮИТ Сервис» провела Эко-Субботу
В жилых комплексах, которые обслуживает УК «ЮИТ Сервис», была проведена Эко-Суббота. Это
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
27.05.2015 15:10
Правила сдачи отчетности на порталах ГИС ЖКХ и ГЖИ в Санкт-Петербурге
25.05.15. в 17:00 в Красном зале Администрации Петроградского района состоялось очередное обсуждение насущных вопросов в сфере ЖКХ, связанных с изменениями законодательства по сдаче отчетности в сфере ЖКХ
23.06.2014 13:15
Вводятся новые тарифы на услуги связи проводного радиовещания для населения и организаций Санкт-Петербурга
С 1 июля 2014 года ежемесячная абонентская плата за радиоточку для жителей города составит 53 рубля 40 копеек (с учетом НДС).
17.03.2014 12:09
Воздух, вода и железные трубы
19–21 марта в выставочном комплексе «Ленэкспо» состоятся мероприятия, способствующие решению вопросов охраны окружающей среды и деятельности ЖКХ – международный форум «Экология большого города» и международная специализированная выставка и конференция «ЖКХ России».
23.10.2013 16:50
Теплоком провел совещание с Минрегионом
22 октября 2013 года на территории холдинга «Теплоком» состоялось рабочее совещание с участием заместителя министра регионального развития РФ Сергея Вахрукова и руководства ЗАО «Интегратор Энергетического Комплекса». На встрече обсуждались вопросы реализации в регионах России комплексных программ модернизации жилищно-коммунального хозяйства с использованием энергоэффективных технологий.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.