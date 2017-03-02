В Купчино 82 здания ждут тепла

Дефект на тепломагистрали диаметром 1000 мм у дома 18А на улице Димитрова устраняют специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". В зоне аварии – 82 здания, отопление в которых осуществляется по пониженным параметрам.

О холодных батареях в Купчино сообщили "Фонтанке" 2 марта читатели. "Около 100 домов в Купчино остались без тепла с 1 марта из-за аварии на трубопроводе", – пишет житель Фрунзенского района Виктор. Как сообщили в пресс-службе компании "Теплосеть", специалисты приступили к устранению прорыва трубопровода с 10:00.

По нормативам, на ремонт отводится 24 часа, но представители компании планируют завершить все работы раньше срока, к двум часам ночи 3 марта. По данным энергетиков, горячее водоснабжение не прекращалось, но в некоторых зданиях горячая вода в кранах может отсутствовать из-за особенностей подключения дома по закрытой схеме.