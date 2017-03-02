Сирийская армия заняла историческую часть Пальмиры

Подразделения сирийской правительственной армии взяли под контроль историческую часть города Пальмира, в которой расположены античные памятники.

Как в четверг, 2 марта, сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство SANA, наступление шло одновременно с нескольких сторон, в результате боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), оставили свои позиции, понеся потери.

В настоящее время инженерные подразделения проводят разведку и разминирование в освобожденных районах.

Наступление под Пальмирой началось в середине января и после паузы возобновилось 6 февраля. Город был освобожден от боевиков весной 2016 года, однако в декабре им удалось снова взять его под свой контроль.