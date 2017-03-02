Тимакова: "Расследование" Навального о Медведеве - пропаганда

Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова заявила, что не имеет смысла комментировать "расследование" команды Навального в отношении Дмитрия Медведева.

"Материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, — бессмысленно", — сказала она.

Ранее Навальный разместил на своем YouTube-канале фильм, который рассказывает о том, что российский премьер при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом, включая элитную недвижимость. Авторы фильма заявили, что потратили на "расследование" более полугода.

В феврале Ленинский суд Кирова в рамках повторного процесса по делу "Кировлеса" назначил Навальному пять лет условного заключения и оштрафовал на 500 тысяч рублей. Такой же срок он получил в ходе первого процесса по этому делу в 2013 году.

Навальный много раз заявлял о желании баллотироваться в президенты России. Однако после вынесения приговора он лишился права участвовать в выборах, поскольку по Закону "Об основных гарантиях избирательных прав" осужденные по тяжкой (максимальное наказание до десяти лет) статье не могут участвовать в выборах.