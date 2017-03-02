Первое испытание для Знарка

Знарок против своей бывшей команды, с которой он дважды выиграл Кубок Гагарина, - лучше сюжета и не придумаешь. «Фонтанка» рассказывает, с каким багажом СКА и «Динамо» подошли к этому противостоянию.

В минувшую среду, 2 марта, определился соперник СКА по четвертьфиналу Кубка Гагарина. Им стало московское «Динамо». Противостояние этих двух команд можно называть классическим: за девять сезонов КХЛ они в пятый раз пересекаются в Кубке Гагарина. Нынешней серии добавляет остроты тот факт, что главный тренер СКА Олег Знарок трижды (за исключением прошлого года) находился по другую сторону баррикад.

О СКА

Для армейцев с Невы первый раунд плей-офф (1/8 финала Кубка Гагарина) оказался легкой прогулкой: четыре победы в четырех матчах с общим счетом 23:6. Какой-то намек на борьбу был только в первой игре (3:1). Отчасти, все вышло так легко, потому что соперники были действительного разного уровня, о чем мы честно писали. Отчасти, потому что, как рассказали «Фонтанке» знающие люди, единственным человеком в «Витязе», который хотел бороться, был главный тренер Валерий Белов. Игроки же, выполнившие задачу на сезон (выход в плей-офф), решили, что больше от них ничего не требуется.

В этой связи, всерьез анализировать итоги первого раунда плей-офф для СКА сложно. Армейцы неплохо потренировались — пожалуй, лучший вывод. Отметим лишь три момента.

Момент первый, который мало кто понял, а главный тренер его так и не объяснил (Знарок вообще мало, что объяснял, но об этом чуть ниже): место основного вратаря в плей-офф доверили Микке Коскинену, а не Игорю Шестеркину, который в регулярном сезоне затмил финна.

Этот вопрос журналисты подняли после четвертой игры, когда серия была уже выиграна. «Глупый вопрос. Решили, что будет играть Коскинен», – ответил Знарок с таким видом, будто это очевидные вещи. Коскинен со своей работой справился, но с ней трудно было не справиться, играя с соперником полностью лишенным мотивации. При этом он пропустил 6 шайб и показал лишь третью статистику по коэффициенту надежности (среднее количество пропущенных шайб за игру — 1.52) и проценту отбитых бросков (94.2) среди вратарей в первом раунде плей-офф, хотя играл с одной из слабейших команд в плей-офф.

Момент второй: неожиданно лидером на льду стал нападающий Павел Дацюк. Капитан СКА набрал 7 (2 гола + 5 передач) очков, став по этому показателю вторым в команде (первый — Евгений Дадонов с 8-ю очками), и первым — по показателю полезности (разница забитых и пропущенных шайб в момент нахождения игрока на льду) — +5. В регулярном чемпионате по тем же показателям он занял соответственно пятое и шестое места. Вероятно, сказывается гигантский кубковый опыт Дацюка: до перехода в СКА он 14 лет подряд играл в плей-офф НХЛ в составе «Детройт Ред Уингс», трижды за это время выходя в финал, и дважды выигрывая главный титул.

Момент третий: Знарок, несмотря на отсутствие давления (ну какое может быть давление, если ты выходишь в следующий раунд с разницей шайб 23:6), продолжает общаться с прессой так, будто он попал в тыл врага.

Комментарий по игре после первого матча (3:1): «Команду с победой. Готовимся к следующей игре».

После второго (7:2): «Всех с праздником, с Днем защитника Отечества. У нас сегодня более-менее игра получилась. Будем серьезно готовиться к выезду».

После третьего (6:2): «Нас с победой, получилась хорошая игра. Ребята молодцы, будем готовиться к следующей встрече».

После четвертого (7:1): «Вышли во второй раунд, будем готовиться к следующему матчу».

Апофеозом стал вопрос о том, почему СКА играет в шесть защитников (обычно в семь). «Объяснить ничего не могу — идет плей-офф», – выдавил из себя главный тренер СКА.

Страшно даже представить, что Знарок будет говорить, когда начнутся по-настоящему серьезные матчи, которые уже совсем рядом.

О «Динамо»

В том, что в четвертьфинале СКА будет в разы труднее, сомневаться не приходится. Как мы уже и говорили, это будет пятая встреча между клубами за девять лет существования КХЛ. Дважды они встречались в полуфинале (2012, 2013). Тогда в следующий раунд выходило «Динамо» (4-0, 4-2). Дважды — также, как и в этот раз — в четвертьфинале (2015, 2016). Тут уже победу праздновал СКА (4-1, 4-2). В 12, 13 и 15 годах во главе «Динамо» стоял нынешний тренерский штаб петербургской команды. И хотя уже в 16-м году Знарок наблюдал за противостоянием СКА и «Динамо», сидя в ложе Ледового дворца бок о бок с руководством армейцев с Невы, нынешние встречи в плей-офф станут для Знарка и его помощника Харийса Витолиньша первыми, в которых ему придется официально стоять по другую сторону баррикад.

В нынешнем регулярном чемпионате оба матча выиграл СКА, оба — с перевесом в одну шайбу: 3:2 в Петербурге и 2:1 по буллитам в Москве. По итогам «регулярки» «Динамо» заняло третье место в Западной конференции, набрав 112 очков. 39 побед, 21 поражение. 164 шайбы забито (6-й результат в лиге), 111 – пропущено (2-й).

Главной звездой «регулярки» в «Динамо» был 36-летний вратарь Александр Еременко. Он занял второе место по проценту отбитых бросков (95,0), первое — по коэффициенту надежности (1.29) и первое — по количеству матчей на ноль (9). Заслуги Еременко тут велики, но без поддержки не обошлось. Главной движущей силой «Динамо» является именно оборона. Журналистский штамп «игра от обороны» для описания стиля московской команды подойдет лучше всего. Да что тут говорить, если второй бомбардир команды в «регулярке» — защитник Юусо Хиетанен, набравший 30 (12+18) очков (второй показатель среди защитников КХЛ). Он же третий в «Динамо» по заброшенным шайбам (12).

Оборона и дисциплина — стержень нынешнего московского «Динамо» даже в большей степени, чем это было при Знарке. По наименьшему количеству штрафных минут динамовцы занимают пятое место в «регулярке» — 627. Процент нейтрализации чужого большинства — 84.5 (третий показатель). Неплохой показатель розыгрыша лишнего игрока (21.5%, 8 место), но получают они такую возможность из-за своего пассивного стиля игры нечасто: 660 штрафных минут соперника — седьмой показатель с конца.

В целом, «Динамо» играет осторожно, но в их составе есть один игрок, который отрабатывает по силовым приемам за себя и «за того парня». Это Карсумс Мартиньш, «настрелявший» в регулярном чемпионате 157 силовых приемов — по три в среднем за матч. Его «хиты» (от термина hit, что означает «удар», принятого в североамериканском спорте) регулярно попадают в десятку лучших недели/месяца по версии КХЛ. С этим латышем хоккеистам СКА нужно быть настороже.

В первом раунде плей-офф московское «Динамо» встречалось с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Эта серия стала одним из главных украшений 1/8 финала. Достаточно сказать, что четыре из пяти матчей завершились в овертайме.

«Ребят с победой, болельщиков тоже. Много говорить не буду. Основное – мужики все эти игры вынесли, вытерпели, бились друг за друга, были больные и травмированные. Все вытерпели. Еще раз ребятам спасибо большое», – подытожил главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин после победы в серии.

В противостоянии с «Торпедо» из-за травм не принимали участие сразу несколько лидеров московской команды. В частности, это ведущая пара защитников Мэт Робинсон (7 голов, 14 передач, +18) и Юусо Хиетанен (12 голов, 18 передач, +13) и нападающий Лукаш Кашпар (7 голов, 9 передач, +2). О состоянии Робинсона пока ничего неизвестно, а Хиетанен и Кашпар, по словам главного тренера «Динамо», со СКА сыграют.

Итого

В прошлые годы противостояние СКА и «Динамо» можно было упрощенно описать так: атака против защиты. В этот раз все не так очевидно. В СКА Знарку удалось найти баланс между игрой в чужой и своей зонах. Иногда этот баланс дает сбой, но чаще всего игра проходит по плану армейцев с Невы. «Динамо» по сравнению с эпохой Знарка ушло в еще более глухую оборону, возведя ее значение в абсолют. Букмекеры в москвичей не верят, оценивая их шансы на выход в полуфинал в семь раз ниже, чем у СКА (коэффициент 7,0 у «Динамо» против 1,1 у СКА). Но «Динамо» не просто так заняло третье место в Западной конференции, да и в отличии от «Витязя», в каждом матче с петербуржцами в регулярном чемпионате у них все было «на тоненького». Должно быть интереснее.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»