У Пескова нет информации о совместном отдыхе Шойгу и Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о том, находится ли министр обороны Сергей Шойгу в тайге вместе с президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

«По Шойгу ничего сказать не могу, не располагаю информацией», — сказал он.

Песков подчеркнул, что это время относится к личному графику президента, о деталях которого он не осведомлен.

Ранее Песков сообщил, что Путин принял решение провести один день в Сибири и переночевать в тайге в Красноярском крае. Местные СМИ писали, что вместе с главой государства в Сибирь прибыл министр обороны.