Изучавший материалы диссертации Мединского диссовет закрыли

Диссертационный совет на базе исторического факультета Московского государственного университета, где рассматривались материалы диссертации министра культуры России Владимира Мединского, прекратил существование. Об этом ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал РИА Новости в четверг, 2 марта.

Ректор добавил, что в данный момент на базе МГУ создаются собственные университетские диссоветы. Именно с этим связана ликвидация диссертационных советов, которые относятся к Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

В начале октября прошлого года жалобу историков в отношении диссертации министра культуры планировали разобрать на ученом совете в УрФУ, но ВАК отозвал ее из-за нарушения сроков рассмотрения.

Заявление с требованием лишить Мединского ученой степени было подписано историками Иваном Бабицким из «Диссернета», Константином Ерусалимским и Вячеславом Козляковым и подано в адрес Минобрнауки в сентябре 2016-го. По мнению ученых, диссертация содержит фактические ошибки и в целом абсурдна.